Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 08:05h.

El club azulgrana, muy molesto

España tropieza por la plaza extra Champions y depende de Real Madrid y Betis: así va hoy la clasificación

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Si había un encuentro para caer, probablemente ese era el del pasado martes. El FC Barcelona visitaba al PSG, bicampeón de la UEFA Champions League, en la semana de El Clásico. Con una racha triunfal y un inicio de curso inmejorable, los pupilos de Hansi Flick plantaron cara a su rival, pero los de Luis Enrique acabaron demostrando su superioridad.

Joan García mantuvo vivo a su equipo en los mejores minutos locales y Lamine Yamal invitó a la esperanza con el empate momentáneo a falta de diez minutos para el final. Un espejismo. El PSG volvió a pisar el pie del acelerador y acabaría llevándose el triunfo.

No obstante, justo después del pitido final de Michael Oliver, trencilla principal del encuentro, el club azulgrana decidió denunciar al PSG ante el delegado de la UEFA.

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El Barcelona denuncia al PSG ante la UEFA

Tal y como informa el periodista Santi Ovalle en El Larguero de la Cadena SER, el Barcelona ha denunciado al club parisino por el siguiente motivo: "El partido ha estado marcado al inicio por un tifo que ha sacado el PSG. Bueno, un personaje con una motosierra haciendo añicos el escudo del Barça y donde se leía 'Masacre a la Parisina'. Eso ha ido acompañado de pirotecnia que simulaban las chispas de la motosierra cuando hacía añicos el escudo del Barça".

Por esta razón, el club catalán ha denunciado al PSG nada más finalizar el partido: "El Barça, nada más acabar el partido, ha presentado una queja formal, una denuncia, ante el delegado de UEFA por ese tifo y también por unas pancartas más pequeñas. El Barça ha hecho eso, presentar una denuncia ante la UEFA por un tifo que considera muy ofensivo".

El capitán saca conclusiones positivas tras la derrota en París

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' aseguró que, a pesar de la derrota frente al París Saint-Germain (4-2), el equipo azulgrana demostró que "puede competir" ante el bicampeón de Europa. "Sabíamos que podía pasar. Jugábamos ante el bicampeón de Europa que, además, ante su afición, son muy fuertes. Queríamos salir con una victoria o un punto. Hemos perdido tres puntos y ahora hay que ver las cosas nos diga el entrenador para mejorar de cara al clásico", afirmó el jugador brasileño en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

El capitán del equipo azulgrana recordó que el conjunto parisino "está muy bien entrenado" e insistió en que la derrota cosechada en el Parque de los Príncipes es un resultado que "puede pasar". "A pesar del resultado, hemos competido bien. Somos dos equipos a los que nos gusta jugar con el balón. Ha sido una buena prueba y este partido demuestra que podemos competir", precisó.

Raphinha, que ante el PSG volvió a ser titular después de que el pasado fin de semana ya jugar algunos minutos contra el Betis tras la lesión que sufrió con su selección, afirmó que terminó "con buenas sensaciones" el encuentro de la tercera jornada de la 'Champions'.

"Tengo menos de una semana de entrenamientos. Ya estaba planeado que jugara menos minutos. Terminé el partido bien, fuerte, y ahora hay que mejorar bien físicamente para llegar bien al clásico", concluyó.