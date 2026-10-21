El motivo por el que Kang In Lee no jugó con el Atlético de Madrid en Stuttgart

Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 06:27h.

Un hecho casi inaudito desde su fichaje

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en Stuttgart, seis suspensos y un gran señalado

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El Atlético de Madrid tuvo que enfundarse el mono de trabajo en la tercera jornada de esta UEFA Champions League. Tras cuajar un mal arranque de partido en Stuttgart y ver cómo se adelantaba el equipo local, Julián Álvarez se desquitó y volvió a marcar un gol con la camiseta rojiblanca. Ahí llegaron los mejores minutos de los pupilos de Simeone, pero no pudieron darle continuidad en inferioridad numérica.

A falta de media hora para el final, Hjulmand fue expulsado y el Cholo tuvo que mover el banquillo. Desde ahí saltaron al verde alemán futbolistas de ataque como Ademola Lookman o Alexander Sorloth, y pese a a agotar los cinco cambios, Kang In Lee se quedó sin jugar.

El motivo por el que Kang In Lee no jugó con el Atlético de Madrid en Champions

El centrocampista coreano llegaba al duelo de Liga de Campeones tras ser titular en la victoria a domicilio ante el RCD Espanyol. Desde su llegada al Metropolitano, erigiéndose como uno de los grandes fichajes del pasado mercado veraniego, Kang In Lee ha gozado de un rol muy titular. Su ausencia en el choque europeo del pasado martes, hecho prácticamente inédito, tiene una explicación.

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Según informa el periodista Pedro Fullana en la Cadena SER, la falta de minutos del mediocentro atiende a una razón física. Kang In Lee no jugó en Stuttgart debido a un golpe en su cuádriceps. El futbolista había estado experimentando algo de molestia menor y por este motivo ni siquiera calentó.

A escasos tres días de la visita del Deportivo de A Coruña al Metropolitano en LALIGA EA Sports, muy especial por el reencuentro con José María Giménez, la titularidad de Kang In Lee está en el aire, aunque se confía en su total recuperación.

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Una expulsión lo condicionó todo en Stuttgart

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, analizó este martes, tras el 1-1 con el Stuttgart en la Liga de Campeones, que la expulsión de Morten Hjulmand fue “justa” y admitió que la inferioridad numérica “condicionó claramente” a su equipo tras el 1-1 de Julián Alvarez cuando el partido estaba “controlado”.

“Estaba seguro que el gol iba a aparecer y el partido lo podíamos llevar dónde queríamos. Apareció el gol del 1-1, pero, desgraciadamente, no pudimos mantenerlo por la expulsión, que nos condicionó claramente, y apareció otro partido", valoró en ‘Movistar’.

“La expulsión de Hjulmand es justa. Le digo a los chicos que cada vez que te tires al piso estás muy cerca de que te expulsen. La imagen va relacionada con un contacto, es normal y todas las veces que se tiren van a ser peligrosas para nosotros y cualquier equipo de que haya expulsión”, repasó Simeone.

También fue preguntado por un posible penalti a David Hancko. “Estoy muy lejos y todos me gritan que es penal, que le pisan, pero la verdad que no lo he visto”, afirmó.

A nivel general, Simeone consideró que en el partido “pasó todo” lo que esperaban en el conjunto rojiblanco frente al Stuttgart, “un equipo duro, fuerte, difícil, con mucha presión en campo tuyo”. “Nos obligó a jugar incómodos. En los últimos 15 minutos del primer tiempo, el equipo empezó a atacar mejor, a estar presente en el partido, y en el segundo, hasta la expulsión, el partido estaba controlado y yendo para el lado que queríamos”, dijo.

“La expulsión nos condicionó para poder seguir con ese plan y tener cambios diferentes. Tuvimos que adaptarnos a lo que iba sucediendo en el partido. Me encantó el esfuerzo de los chicos, los 30 últimos minutos con uno menos después de jugar el sábado, repetir el martes... Estoy contento por eso”, concluyó.