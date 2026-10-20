El Athletic mantiene en el radar a Álvaro Marín y el Celta tiene un dilema por resolver

Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 09:17h.

Seis goles y una asistencia le convierten momentáneamente en uno de los pichichis de la categoría de plata

Se confirma el peor presagio con la lesión de Gorka Guruzeta en el Athletic: parte médico y tiempo de baja

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La lesión de Gorka Guruzeta ha sido todo un jarro de agua fría. El delantero centro del Athletic Club no estaba teniendo suerte en el apartado físico, pero la noticia del pasado lunes rompe los esquemas del club rojiblanco. El ariete se perderá todo lo que resta de temporada y Edin Terzic ya trabaja en posibles soluciones en ataque.

Todos los focos apuntan a Maroan Sannadi y al capitán Iñaki Williams, aunque también se sopesarán alternativas como Álvaro Djaló, Oihan Sancet o Álex Berenguer. Y aunque no se ha movido en todo el verano en el apartado de llegadas, el nombre de Álvaro Marín sigue en el radar bilbaíno.

La situación de Álvaro Marín en el Celta y la opción del Athletic Club

El delantero centro aterrizó en la etapa juvenil en Lezama y tras varias cesiones acabó marchándose al Celta de Vigo a coste cero, aunque con interesantes cláusulas en su contrato. Tal y como informó el Athletic en julio de 2025, el club rojiblanco "se reserva variables económicas por el rendimiento del jugador, porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra".

De este modo, el Athletic mantiene en su radar a Álvaro Marín, uno de los pichichis de LALIGA Hypermotion con seis goles y una asistencia tras diez jornadas disputadas en el filial celeste. Y todo ello con la conocida necesidad de los leones en ataque y un dilema que debe resolver el Celta de Vigo.

A sus 23 años, el delantero está mostrando un gran acierto de cara a portería rival, pero de momento las puertas del primer equipo están cerradas para él. Pese a las lesiones que está sufriendo en la zona ofensiva el conjunto que dirige Claudio Giráldez, su edad le impediría regresar al filial si disputase algún encuentro oficial con el Celta. Por esta razón, Álvaro Marín podría ser una opción a tener en cuenta para el Athletic, aunque todo hace indicar que se apostará por Lezama y lo que ya tiene en nómina Edin Terzic.