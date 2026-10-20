Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 08:07h.

El lateral fue titular en el empate ante el Rayo

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El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe CF podría no ser el único que sorprenda al aficionado azulón en las próximas semanas, pero de momento, el lateral ya ejerce como titular en el equipo de José Bordalás. Dispuesto a recuperar su mejor versión, e incluso sin dar por cerrada su etapa en la Selección Española, el futbolista de Leganés protagonizó un movimiento con muchas complicaciones para la entidad que dirige Ángel Torres.

Tras el tira y afloja con LALIGA, Carvajal hizo realidad su fichaje por el Getafe tras resolver sus condiciones personales previamente. No obstante, y tal y como reconoce el mandamás azulón, el lateral solicitó incluir una cláusula que le fue denegada.

La cláusula que el Getafe le negó a Dani Carvajal

El propio Ángel Torres explicó en Radioestadio Noche cómo se produjo esta situación y qué cláusula quería incluir el experimentado defensor: "Esto es lo que hay, no más. Tardamos un poco porque quería la cláusula de que, si venía una oferta importante, que le dejara salir en enero. A eso dije que no era posible porque no podíamos tomar el pelo a la gente, venir para dos meses y luego... Pero rápidamente cambió y le pareció bien y dijo que se quedaba hasta final de temporada".

Al ser cuestionado por la posibilidad de ver a Carvajal cumpliendo con toda la temporada sin complicaciones, el presidente del Getafe mostró absoluta tranquilidad: "Bueno, seguro... En fútbol ya dijo el otro día: si vienen con 50 millones... No, es un tema de confianza. Entre ellos, sí. Él se ha comprometido, que en fútbol cualquier cosa puede ocurrir".

Ángel Torres cerró el asunto con una breve respuesta sobre los problemas que hubo que resolver para poder inscribir a Dani Carvajal nuevamente en LALIGA: "Bueno, hay una tasación, pero bueno, es muy complejo. El tema de los avales de LaLiga es muy complejo".