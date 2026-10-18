eldesmarque.com 18 OCT 2026 - 19:35h.

El de Camas podría acudir este domingo al Santiago Bernabéu

Ángel Torres confirma negociaciones para el fichaje de Sergio Ramos por el Getafe

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El nombre de Sergio Ramos es uno de los grandes protagonistas de la jornada. El exjugador del Sevilla ha sido la última gran bomba de Ángel Torres en esta sorprendente actuación del Getafe en el mercado de agentes libres y, por si fuese poco, ha despertado multitud de reacciones en redes sociales con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

El de Camas ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se le puede ver celebrando un gol con el Real Madrid, arriba, y otro con el Sevilla, debajo, junto al mensaje de "Amor eterno".

Hasta aquí todo debería ser normal, teniendo en cuenta que se crio en el Sánchez-Pizjuán y pasó los mejores años de su carrera en el Santiago Bernabéu, pero en este mundo actual cualquier detalle es criticado y son muchos los aficionados que se han molestado por ver su imagen como madridista por encima de la de sevillista.

Las palabras de Ángel Torres sobre Sergio Ramos

Como decíamos, esta publicación llega poco después de que Ángel Torres, presidente del Getafe, haya admitido al que se postuló como presidente del Sevilla como uno de sus futuribles fichajes para José Bordalás.

En declaraciones al programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España, Torres reconoció que el Getafe estaría dispuesto a incorporar al exjugador del Real Madrid si se presentara la oportunidad. "Sí", respondió cuando le preguntaron si ficharía a Sergio Ramos en caso de que estuviera "a tiro", antes de confirmar que ya se han producido contactos con su entorno: "Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano".

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Sin embargo, el máximo mandatario del Getafe explicó que las necesidades actuales del equipo que dirige José Bordalás pasan por reforzar otras demarcaciones, especialmente las bandas, y que la posición de central está suficientemente cubierta. "Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite... El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles", afirmó.