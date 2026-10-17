Giorgi Kochorashvili no viaja a Madrid

Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 17:02h.

Luis García Plaza recupera a Lucas Stassin para la cita ante el Real Madrid

Las opciones de Giorgi Kochorashvili en el Santiago Bernabéu

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El Sevilla, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este sábado la lista de convocados para jugar ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La incógnita para la convocatoria, tras la extensa rueda de prensa de Luis García Plaza, era la presencia -o no- de Giorgi Kochorashvili, situación que ha quedado resuelta tras el anuncio blanquirrojo.

Sin el georgiano, Luis García Plaza deberá optar -al no tener tampoco a Isaac Romero por sanción- por un mediocampo formado por Lucién Agoumé y Youssuf Fofana, además de Nico Guillén, Manu Bueno o Peque Fernández.

Según el elegido, tal y como explicó el técnico, Fofana ocupará la mediapunta o, por el contrario, estará en el eje del medio junto a Agoumé, siendo Peque Fernández el hombre que le obligaría a ello.

Por lo demás, vuelve a viajar Fabio Cardoso y, además, recupera a Lucas Stassin, que se ejercitó con el grupo sin aparentes problemas este sábado.

Así lo ha anunciado el Sevilla:

"Luis García ha convocado para el Real Madrid-Sevilla FC de este domingo (21:00 horas) a 23 futbolistas, con la gran novedad de Lucas Stassin, ya recuperado de sus problemas físicos. También entran en la lista Fabio Cardoso, Nico Guillén, Jesús Cruz y Rafa Romero.

Se quedan fuera el sancionado Isaac Romero y los lesionados Marcao, Iker Muñoz, Guridi, Miguel Sierra y un Kochorashvili que acabó el partido contra el Levante UD con una leve sobrecarga en el sóleo izquierdo y que ha realizado trabajo específico durante la semana. Finalmente no ha llegado a tiempo para poder jugar en el Santiago Bernabéu y no viaja por por precaución. El internacional georgiano continuará con su plan individual y se reincorporará a la dinámica de grupo la semana que viene.

La lista completa es la siguiente: Odysseas, Juan Iglesias, Julio Díaz, Kike Salas, Castrín, Agoumé, Alfon, Robbie Ure, Peque, Vargas, Sangante, Fran González, Manu Bueno, Cardoso, Suazo, Stassin, Félix, Ejuke, Carmona, Fofana, Nico Guillén, Jesús Cruz y Rafa Romero".