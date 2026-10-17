Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 16:48h.

El propio futbolista hablaba recientemente sobre una posible marcha en invierno

La primera charla de García Plaza con Miguel Sierra: "Él no sabía si seguiría, pero contaba conmigo"

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La explosión de Miguel Sierra no ha pasado desapercibida para nadie. El atacante, recién operado tras su lesión ante el Levante, generó una ilusión tremenda en el Sánchez-Pizjuán y, a su vez, un especial interés en diversos equipos que incluso habían acudido a seguir las evoluciones del chico en directo... de cara al mercado invernal.

Porque tras las palabras del propio jugador, que no descartaba ningún escenario sobre su futuro en su última entrevista, este viernes comentaba el periodista italiano Matteo Moretto que son "muchos clubes" de la Premier League -e incluso de LALIGA- los que le estaban siguiendo con especial interés.

Según el citado periodista, muchos clubes de la Premier League estaban atentos a él y es que el extremo tiene "una cláusula accesible" -alrededor de 20 millones de euros- a la que muchos parecían estar dispuestos a acercarse... incluso en invierno.

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Y hablamos del mercado invernal porque a pesar de que la citada fuente cree que el atacante, "si se recupera bien", será un activo interesante en el próximo mercado veraniego, el propio Miguel Sierra en su última entrevista insinuaba movimientos en enero.

"Ahora mismo tengo hasta 2029, tengo que seguir trabajando, si sigo así, pueden llegar cosas buenas, diferentes. Estoy abierto a todo", decía el extremo antes de, eso sí, no precipitarse en demasía al ser cuestionado por una posible oferta en invierno. "Es una hipótesis, ahora mismo no se sabe. Si viene algo, se encargarán los representantes y el club en hablar. Ahora mismo estoy centrado aquí", decía el chico.

El atacante arranca ahora dos meses de recuperación, de trabajo en solitario, no solo para volver a intentar ser titular en el Sevilla, equipo en el que están encantados con él, sino también para recuperar el interés de todos esos clubes que le seguían de cerca tras su explosión en la élite.