Pepe Jiménez Sevilla, 16 OCT 2026 - 18:42h.

El técnico pide "un paso adelante" a Vargas, Alfon y Ejuke

El cambio de parecer de Luis García Plaza con Robbie Ure: "Después de conocerle"

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Una de las grandes incógnitas del Sevilla este fin de semana, además de la presencia (o no) de Kochorashvili, es el jugador que ocupará el puesto de Miguel Sierra, lesionado ante el Levante. García Plaza apostó ante el Levante por Alfon, que no mostró su mejor versión, y ante las dudas ha optado por lanzar un doble mensaje: "Que se adapten".

"Si pongo a Alfon por la derecha, me criticáis; si pongo a Ejuke, que también tiene que jugar por la izquierda, si pongo a Rubén Vargas también tiene que jugar por la izquierda. ¿Quien tiene que jugar por la derecha? ¿Hay alguno de vosotros que quiera jugar por la derecha?", decía ante el silencio de los allí presentes.

Con una sonrisa y un pequeño silencio, García Plaza insistía en si alguien quería ocupar ese sitio porque "alguien tiene que jugar por la derecha, ¿no? Pues que se adapten, tanto Alfon como Rubén como Ejuke, ahora con la baja Miguel más que nunca, se tienen que adaptar a jugar por la derecha".

"Sé que los tres, yo lo sé, sé que los tres juegan mejor por la izquierda, pero tienen que jugar por la derecha, o sea, alguno tiene que jugar por la derecha, o sea, es que no tenemos otra opción, o sea, que ahora que está Miguel tienen que dar un paso adelante los tres en participar", insistía antes de añadir que hasta Félix prefiere jugar por banda izquierda. "Pues que den un paso adelante, macho, que necesitamos a gente por la derecha".