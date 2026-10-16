El Comité de Apelación rechaza el recurso del Real Madrid por Vinícius Jr

Pepe Jiménez Agencia EFE 16 OCT 2026 - 14:59h.

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El Comité de Apelación ha anunciado este viernes, tras la alegación presentada por el Real Madrid, que rechaza el recurso presentado por el conjunto blanco y Vinícius Jr mantiene su sanción de cuatro encuentros tras ser expulsado ante el Villarreal.

Disciplina impuso dos partidos a Vinícius por tirar del pelo "a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y con otros dos por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Con la decisión del Comité de Apelación, el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona en el Spotify Camp Nou, el domingo 25, y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander, el 1 de noviembre, y en Mestalla ante el Valencia, el día 7.