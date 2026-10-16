Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 14:48h.

Dani Carvajal, presentado con el Getafe

Tras Carvajal y Parejo, el Getafe señala un fichaje bomba desde el Manchester United

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El último movimiento del mercado de fichajes en LALIGA EA Sports ha llegado esta misma semana con la incorporación de Dani Carvajal al Getafe como agente libre tras finalizar el verano pasado su contrato con el Real Madrid. El lateral se ha presentado este viernes con el conjunto azulón y ha respondido a distintos temas, negando una cláusula de salida para invierno, reconociendo ofertas de Champions, alabando a José Bordalás y abriendo la puerta a una futura llamada de la Selección Española.

Dani Carvajal, en su presentación con el Getafe

Saludo de bienvenida: "Estoy muy feliz de estar aquí, agradecer tanto a Toni como al presi la propuesta y al final creo que ha sido emoción recíproca y por eso nos encontramos aquí siendo futbolista del Getafe".

Cómo se gestó el fichaje por el Getafe: "Cuando acabé el contrato con el Madrid, mi cabeza me pedía un cambio de aires, salir a un país más exótico u otras ligas, buscar otras experiencias... Pero no se estaban dando las condiciones idóneas y, una vez fue avanzando el verano, quien me conozca bien sabe que mi vida es jugar al fútbol. Yo soy un apasionado de sete deporte, a mí me mueve lo deportivo, competir y estar ahí y más si cabe con estos dos últimos años entre lesiones y que no he podido contar con la continuidad que estaba buscando, estaba deseando redimirme de eso. Creo que en el momento que llega el Getafe cumple con todos los requisitos que tanto mi familia como yo demandábamos y ha sido todo muy sencillo".

Posible cláusula de salida del Getafe en invierno: "Cláusula no, voy a estar toda la temporada. No tenemos opción de salir en invierno a no ser que alguien pague 50 millones, que entonces os lo pensáis (risas). Pero la idea es estar toda la temporada y ayudar al Getafe a cumplir con los objetivos".

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Salario e inscripción en LALIGA: "Fue todo prácticamente en una semana. Cuando empiezan las negociaciones y valoramos un poco las vías en las que se podía hacer el fichaje, intentamos todos aportar e intentar ver la manera en que se pudieran dar las cosas para fichar. No dependíamos solamente de club y jugador, también estaba LALIGA y el límite salarial que al final ha sido un poco más complejo pero lo hemos solucionado y estamos todos contentos".

Encuentro con Bordalás: "Muy bien, el primer día que llegué estuvimos charlando n buen rato y compartiendo un poco lo que queremos y podemos dar al equipo. Es un míster con mucha exigencia, que exige al jugador y que intenta sacar lo mejor de él. Eso me gusta, a mí me gusta mucho, comparto también la manera de entender este deporte, de ir, ir e ir. Creo que no voy a tener ningún problema con él".

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Reencuentro con el Real Madrid tras 23 años: "La verdad es que lo único que me imagino es que el míster me ponga el lunes y volver a jugar, sinceramente. Contra el Rayo aquí es lo que imagina mi mente y no me voy a inquietar por cosas que vengan en el futuro. Quiero jugar, me apetecer estar ahí y pienso en el siguiente partido. Suena a tópico pero es así, no te puedo mentir".

Compromiso: "No quiero ser tampoco un poco borde, pero creo que el que me conozca lo mínimo sabe que mi compromiso es máximo jugando aquí, en el Madrid o haciendo una tortilla. Yo intento hacer todo con el máximo esfuerzo y pasión. Soy así, es mi forma de entender la vida y está claro que no vengo aquí por el contrato económicamente de mi vida. No he tenido que hacer un esfuerzo, para mí ha sido muy fácil llegar a un acuerdo porque ya te digo, todas las condiciones se me han dado a favor. El Getafe las cumplía todas para estar aquí y lo que quiero es competir. El Getafe ahora con competición europea y remodelando el estadio es un proyecto que me encaja a las mil maravillas y no creo que nadie dude de mi compromiso, ni mucho menos".

Opciones de fichaje antes del Getafe: "He tenido opciones de jugar la Champions, por ejemplo, pero a día de hoy con 34 años, mi prioridad son mi mujer y mis hijos. Si las condiciones no se dan o no creo yo que sean las adecuadas, creo que este destino es el mejor. Al final cada uno conoce lo que tiene en su casa, sus situaciones personales, lo que le motiva cada proyecto y a mí este me motiva mucho".

Regreso a la Selección Española y cómo vivió el Mundial: "Lo viví como un aficionado más, no me perdí ni un solo partido, lo celebré como el que más. Todo el mundo sabe lo que significa para mí este país y vestir la camiseta de la selección. Sí que es verdad que esta conversación la he tenido con mi mujer muchas veces: 'oye, la selección, si volvemos a Europa y estás a un alto nivel'. Yo creo que nunca diré que no volveré a vestir la camiseta de la selección. Si no me llaman, como está siendo ahora por diversos motivos o por rendimiento, ahí está, pero nunca rechazaré volver a vestir la camiseta de la selección".