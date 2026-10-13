Juan Pérez 13 OCT 2026 - 09:58h.

El lateral aparece en las instalaciones del Getafe...¿para firmar?

Todas las cifras del posible fichaje de Carvajal y la extraña cláusula para salir en enero

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El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe toma forma después de la visita del lateral a las instalaciones del Getafe donde se ha llegado al acuerdo definitivo con la firma y la oficialidad. El peso de Ángel Torres en la negociación, el tira y afloja con LALIGA y la solución definitiva dejan al campeón del mundo muy cerca de mantenerse en la élite una temporada más para seguir jugando en la misma ciudad.

El proyecto del Getafe CF pasa por Carvajal y por otros dos fichajes más, pero el punto de partida está en la previa del próximo partido del fin de semana, donde quizás hay novedades. Al menos así lo deja entrever el jugador, que antes de entrar en las oficinas del conjunto azulón aclaró que estaban allí para comprobar que todo estaba bien: "Vamos a ver qué tal están los contratos y ojalá que salga todo bien y podamos estar aquí". Y la realidad es que ya todo estaba preparado para la firma.

El propio Fabrizio Romano ha afirmado que esa visita del jugador está relacionada con la firma del exfutbolista del Real Madrid, por lo que ya podría ser de la partida para Bordalás. De hecho el futbolista ha dejado un par de detalles sin mencionar que ya estaba fichado, pero el propio club lo ha corroborado poco después en redes sociales.

De hecho a su salida de las instalaciones, Dani aclaró ante los medios de comunicación que tienen un día señalado en el calendario para darle una buena noticia a los aficionados del Getafe: "A ver si el viernes podemos dar una alegría". Esa fecha, enmarcada seguramente para su presentación, es un plus para continuar su carrera y ayudar al equipo capitalino a dar pasos en una temporada europea que deja mucha ilusión en el proyecto.

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Ahora falta comprobar cómo ha trabajado por su cuenta Carvajal después de sus problemas físicos y la lesión que sufrió el pasado mes de mayo con una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Una brecha que ahora pasa a la competitividad después de la aceptación de LALIGA tras la gestión de límite salarial y el aval de Ángel Torres para acometer el fichaje.