El Getafe CF prepara un triple bombazo con Dani Carvajal cerrado y dos fichajes más

Revolución azulona en el mercado de los jugadores libres

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El Getafe CF prepara una revolución. Y no con vistas al mercado de fichajes de enero, sino de manera inmediata. El club presidido por Ángel Torres está cerca de cerrar, ahora sí, la incorporación de Dani Carvajal, pero es que además tiene intención de buscar dos refuerzos más entre los jugadores que están en el paro.

Según informa el diario Marca, el Getafe ya tiene un acuerdo con Carvajal y su fichaje podría ser inminente. El acuerdo entre las dos partes se produjo la semana pasada, pero desde el Coliseum encontraron ciertos problemas con LaLiga en términos de Fair Play Financiero. Unos problemas que se han resuelto en las últimas horas gracias a un aval personal por parte de Ángel Torres, lo que invita a pensar que el lateral vestirá de azulón. No estará listo para jugar el jueves en la Conference League, pero sí que podría entrar en la convocatoria de la próxima cita liguera, el próximo lunes ante el Rayo Vallecano.

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El Getafe prepara dos fichajes más

Carvajal podría no ser el único que se incorpore a las filas del cuadro madrileño. Y es que el Getafe se ha lanzado también a por el fichaje de Dani Parejo, que está sin equipo desde su salida del Villarreal el pasado mes de mayo. El club ya intentó firmarle el pasado mes de junio, pero se encontró con la negativa del jugador. Ahora la situación ha cambiado y el centrocampista, a sus 37 años, podría aportar veteranía a la medular de José Bordalás, que anda algo corta de efectivos para disputar tres competiciones. Según la Cope, ya hay conversaciones abiertas con Parejo para intentar convencerle.

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A la espera de lo que suceda con Carvajal y Parejo, el Getafe sigue sondeando el mercado de jugadores libres y podría lanzarse a por un tercer fichaje bomba, según señala el diario Marca. De momento, eso sí, no han trascendido más nombres. Lo único cierto es que Bordalás ha pedido incorporaciones en casi todas las líneas, por lo que el tercer objetivo, tras un lateral y un centrocampista, podría apuntar directamente a la parcela ofensiva.