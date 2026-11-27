Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 16:15h.

Marc Márquez hace el récord de la pista, en su último viernes en MotoGP

La reacción de Carlos Alcaraz ante la sorpresa de la retirada de Marc Márquez

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El Gran Premio de Valencia se ha convertido en el escenario de la despedida de uno de los grandes de MotoGP. Marc Márquez ha sacudido el campeonato al anunciar su retirada, apenas unos días después de proclamarse campeón del mundo. Una decisión que ha conmocionado al paddock y convierte cada vuelta en un recuerdo. Pero el ilerdense no ha venido a Cheste para pasearse ni recibir homenajes. Quiere marcharse compitiendo y, si puede, ganando.

Y lo ha demostrado sobre el asfalto. Después de terminar segundo en la primera sesión, a solo diez milésimas de Marco Bezzecchi, el piloto de Ducati ha dado un golpe sobre la mesa en la Practice: ha batido el récord del circuito, ha terminado primero y se ha asegurado el pase directo a la Q2. Un resultado que confirma que su competitividad sigue intacta. Márquez afronta sus últimas sesiones en la categoría reina con la ambición de siempre. Este sábado peleará por la 'pole' y por ganar la 'sprint'; el domingo tendrá una última oportunidad de buscar la victoria en carrera. No quiere que su despedida sea únicamente una celebración: quiere demostrar quién ha sido durante tantos años en la categoría reina.

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La jornada también ha dejado señales del potencial de Aprilia, con sus motos arriba. Pedro Acosta ha sido quinto, justo por delante de Álex Márquez, sexto, mientras que Jorge Martín ha concluido décimo. Bezzecchi ya había avisado por la mañana al liderar la FP1 y la marca italiana vuelve a presentarse como una amenaza para Ducati. Con la lucha deportiva abierta y toda la atención puesta en el adiós del campeón, Valencia prepara un sábado de máxima intensidad. Marc quiere despedirse a lo grande.

Así ha terminado la Practice del GP de Valencia