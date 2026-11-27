Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 12:33h.

Marc Márquez desvela que tras su caída en Indonesia 2025 volvió a tener visión doble; también en Le Mans 2026

De las lágrimas de Álex Márquez a la sorpresa de Jorge Martín, las primeras reacciones a la retirada de Marc Márquez

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La emoción ha marcado buena parte de la rueda de prensa de Marc Márquez, pero detrás de sus lágrimas hay una razón mucho más profunda que explica una decisión tan difícil como la de poner punto y final a su carrera. El piloto de Cervera ha reconocido que tiene miedo y que las últimas lesiones le han hecho replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar. De hecho, ha desvelado que volvió a sufrir episodios de diplopía, la alteración visual que ya marcó uno de los momentos más complicados de su trayectoria, después de las durísimas caídas de Indonesia 2025 y Le Mans 2026. Dos nuevos avisos que han terminado por hacerle ver que su cuerpo tiene un límite y que seguir arriesgándose puede tener consecuencias demasiado graves. "Estoy asustado y tengo miedo", ha confesado, dejando claro que no se trata de una retirada motivada por la falta de competitividad, sino por el temor a volver a pasar por un calvario que ya conoce demasiado bien.

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Las palabras de Marc Márquez en rueda de prensa

Primera reacción de Márquez. "Tenemos que estar felices. Será una rueda de prensa difícil, pero llegué a mi manera y me iré a mi manera. Desde 2013 he disfrutado mucho de esta trayectoria. Muchas personas en el paddock me han ayudado... las motos han sido, son y serán mi gran pasión. Estoy muy alegre no de mi carrera, pero sí orgulloso de conocer a personas, equipos".

La razón de su retirada. "No tengo ninguna razón, solo entender la situación. Este año ha sido todo muy al límite. La decisión la tomé tras Motegi y solo lo sabía Álex. Decirlo ahora era la única manera de luchar por el título. Hablar de la retirada era quitarme energías. LA decisión estaba tomada ganase o no. Tenía un contrato con Ducati y gracias por entender la situación. En marzo era muy optimista, pero no sabia que habría otra intervención. Soy un luchador, pero estoy asustado y tengo miedo. Miedo a una lesión que está ahí y que aún no me afecta a nivel personal, pero tras la lesión en Indonesia tuve la visión doble; también en Le Mans. Somos humanos y a veces estamos pilotando al 100%, me siento competitivo, pero a veces es mejor pensárselo".

¿Retirada absoluta? "Es una pregunta que no sé responder. Al final, no puedes pasar del 100 al 0. Soy un apasionado del deporte, manteniéndome en forma. La vida continua y eso es lo más importante. Es verdad que será un gran 'shock', pero necesito tiempo para entender qué quiero en mi próxima vida".

Tres momentos especiales. "2013, el primer año, el primer título. Fue un punto diferente y único. Me quedaré con el año pasado, con el 2025. Fue como un primer título y lo pudo compartir con mi hermano. Y con este fin de semana, que lo estoy viviendo intensamente".

Cómo le gustaría ser recordado. "Siempre lo he dicho, me gustaría que me recordaran como un piloto entregado a la causa. Siempre he dado el 100%, he intentado dar lo máximo posible y entregarme para ganar. El objetivo siempre era ganar. Y eso es lo que he intentado hacer. Me siento orgulloso de haber arriesgado tanto".