Javi Rayo 27 NOV 2026 - 06:38h.

El líder de VOX se somete al test más futbolero de El Chiringuito

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Santiago Abascal ha sido el segundo candidato a la presidencia del Gobierno -después de Alberto Núñez Feijóo- en aceptar el test futbolero de El Chiringuito. El líder de VOX ha desvelado que se hizo aficionado del Real Madrid para fastidiar a los hinchas del Athletic ya que dice haber llegado a recibir insultos cuando era joven por el mero hecho de llevar puesta la camiseta de la Selección Española. Además, ha dejado claro qué debe hacer España con la candidatura del Mundial 2030.

Santiago Abascal se somete al test futbolero de El Chiringuito

El político vasco ha definido a Miguel Indurain como el mejor deportista de todos los tiempos, desvelando así su pasión por el ciclismo. Santiago Abascal ha revelado, entre risas, que le habría dado el Balón de Oro a Dani Carvajal. Además, el líder de VOX sostiene que no se dan las condiciones necesarias para organizar el Mundial 2030 junto a Marruecos dada la situación migratoria en Ceuta. Abascal dice "haber llorado seguro" con algún evento deportivo pero más cuando era niño, no ahora.

El candidato a la presidencia del Gobierno ha definido a Joan Laporta como un hombre poderoso y a quien incluso llegó a considerar un rival político, al ayudar a fundar "partidos separatistas". Santiago Abascal ha dicho "no poner cara a Rafael Louzán" y ha querido agradecer públicamente a Javier Tebas que sea un votante más de VOX. Además, el político vasco ha revelado que nunca ha pisado el palco del Santiago Bernabéu y que preferiría ir al estadio merengue a ver a su Real Madrid, pero desde un asiento en la grada como un aficionado más.

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