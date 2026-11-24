Fran Fuentes 24 NOV 2026 - 14:27h.

El centrocampista responde a los 15 años del Cholo Simeone en el Atleti

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Koke Resurrección compareció en sala de prensa junto a Diego Pablo Simeone en la previa del partido de UEFA Champions League del Atlético de Madrid frente al Viking. El centrocampista reconoce que aún no ha podido ver a su próximo rival en esta fase liga, ni siquiera en el susto que le dieron al Bayern de Múnich en el Allianz Arena. Del mismo modo, explica qué le ha aportado el Cholo al club ahora que se van a cumplir 15 años de su llegada al banquillo.

Una felicitación al Cholo y qué le ha dado al Atlético de Madrid: "Lo primero ya se lo dije en persona y delante de todo el grupo, le dimos la enhorabuena al míster. Es algo increíble, después de tantos años estando en un club tan grande, haber cambiado la mentalidad del club, de los jugadores que estábamos y que estamos. El competir cada día, tener esa misma hambre, ilusión y ganas. Es algo increíble, de admirar. Se ha impregnado en todo el club y ojalá siga durante muchos años".

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Cómo está Koke: "Personalmente yo también me encuentro muy bien. después de la baja que tuve hace un mes me ayudó a coger fuerzas y estar para el equipo. A disposición del equipo para cualquier necesidad, ya sea dentro para jugar 90, 30 o 5, o para quedarme en el banquillo. Ayudar al equipo en todo lo posible. El otro día fue buen partido, no solo mío sino de todo el equipo. Tenemos que estar todos aquí para sumar todo lo que podamos".

Qué ha cambiado Simeone en estos años: "Eso de sensible sería ese momento. Prácticamente, la edad, porque sigue con las misma ambición, ganas y hambre y eso no va a cambiar. Lo veo un poquito más mayor pero todo lo demás no va a cambiar. Sigue tan pesado en los entrenamientos, no no descansa ningún segundo, eso es lo que marca la diferencia y nos hace competir contra los mejores".

Valoración de puertas para fuera: "Hay gente que lo valora más y gente que lo valora menos. Él se va a quedar con la gente que le quiere de verdad y lo demás le dará un poco igual. Quien lo ve en el día a día, su familia, sus amigos... Y lo que pueda pensar la gente de fuera, imagino que pensará así. O al menos yo pienso así. En la gente que te quiere".

Cómo ve el partido ante el Viking: "Para nosotros es importantísimo ganar mañana. Sabemos de la dificultad del partido pero tenemos que tener la máxima motivación. Sabemos cómo es esta Champions, no se puede especular, tenemos que estar todos metidos para ganar".

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Cómo ve Koke a Álex Baena: "Es un chico increíble. El año pasado fue un período de adaptación importante para él, es un cambio bastante grande. El Mundial ayudó muchísimo. Imagínate, tras ganar un Mundial, con qué soltura vienes a tu equipo. Es un tipo espectacular, tiene muchísima calidad, lo demuestra en todos los partidos, que es lo que necesitamos. Es lo que necesita el Atlético de Madrid, jugadores con ese hambre. Es cierto que el año pasado no se encontraba como él quería, pero este año está siendo él mismo y es lo que queremos todos los atléticos".

Qué pasará cuando se vayan Koke y Simeone: "Algún día nos tendremos que ir, no somos eternos. Hemos dado mucho al club, lo seguimos dando y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos aquí. Estemos el día que estemos o nos marchemos cuando nos marchemos, vamos a seguir siendo del Atlético de Madrid. Ahora nos toca disfrutarlo en el día a día, en los entrenamientos y los partidos, y vamos a darlo todo hasta el último día que estuvimos aquí".

¿Tiene vértigo el Atlético de Madrid al saber lo mucho que se juega?: "Tenemos la misma responsabilidad de siempre, salir a ganar. Sabemos que solo tenemos cuatro puntos, en esta Champions no puedes especular y debes salir a ganar todos los partidos. Responsabilidad tenemos todos los partidos, que es ganar, por eso estamos en el Atlético de Madrid. Esa es nuestra idea".

15 temporadas Simeone, 18 de Koke: "Llegamos en un momento del club que estaba en pleno crecimiento, y sigue creciendo muchísimo. Apostaron por nosotros, lo dimos todo en el lugar que tenemos cada uno, y por eso apostamos por el club. Antes hacíamos ruedas de prensa en el Calderón, ahora estamos en el Metropolitano; antes entrenábamos en el Cerro del Espino, el año que viene si Dios quiere entrenaremos aquí al lado. Gracias a estar tantos años compitiendo con los mejores y entrando en Champions todos los años, 14 años, nos ha hecho estar hoy aquí. Estamos en un club de muchísimo crecimiento y eso es lo que nos hace estar aquí en el día de hoy".

El peligro de subestimar al Viking: "La temporada pasada jugamos aquí en casa contra el Bodo. Fue un partido muy difícil que no lo pudimos sacar y perdimos. Tenemos que estar con la alerta puesta y darlo todo para poder ganar este partido".

¿Qué ha aprendido el Atleti del 3-3 del Viking contra el Bayern?: "Te voy a ser sincero, no me ha dado tiempo a verlos jugar. Sí sé que jugaron un gran partido ante el Bayern, no es nada fácil quitarles puntos en su estadio. Tenemos que estar con la antena puesta y concentración al máximo, y no especiular nada. Esta Champions, da igual el equipo que sea, salen los equipos sin ningún miedo. Debemos estar 100% concentrados para este partido".