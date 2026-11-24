Fran Fuentes 24 NOV 2026 - 14:16h.

El Cholo confía en que aún tienen margen: "Quedan 12 puntos en juego"

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El Atlético de Madrid afronta una cita importante ante el Viking, pero Diego Pablo Simeone no quiere hablar de finales ni añadir más presión a un encuentro decisivo para los rojiblancos. El Cholo ha analizado el momento del equipo, ha insistido en la necesidad de recuperar la mejor versión de sus delanteros, con nombres como Alexander Sorloth, Julián Álvarez o Ademola Lookman, que no terminan de arrancar este curso..

Qué récords le quedan por cumplir: "Mañana el Viking. No tengo ptro plazo que mañana el Viking. Saben que voy trabajando de esta manera, seguir trabajando en esta línea. Mañana vamos a enfrentar a un rival duro y fuerte, con mucha intensidad. Tenemos que llevar el partido donde creemos que les podemos hacer daño".

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Grimaldo: "No tengo dudas de que cada jugador tiene un punto más débil y otro más débil. Nosotros debemos potenciar todo lo positivo que nos da, más estabilidad, juego asociativo... la temporada pasada también tuvimos muchos centros con Ruggeri, que fue el que más goles hicimos por centros de él. Es verdad que Alejandro es más asociativo, puede jugar más por dentro, tiene final de jugada importante y esperamos siempre sacarle lo mejor, e ir ayudándolo para resolver las situaciones que todo futbolista tiene, que es esa faceta defensiva".

Goles de jugadores de segunda línea y que aparezcan: "No, me pone contento que los defensores o mediocampistas, como el otro día Cardoso, vean portería. El gol necesita llegar de una u otra manera relacionado a lo que el equipo propone. Sin lugar a dudas, salvo David, que ha jugado algunos partidos y ha tenido tres goles en su inicio cuando ha comenzado. luego después esperamos a Sorloth, a Julián, a Lookman cuando se recupere... Esos futbolistas que tienen gol y que seguramente van a aparecer".

Derrota contra equipos más asequibles: "Estamos necesitados los dos equipos de sumar. Nosotros jugamos en casa y nos intentaremos aprovechar, que nuestra gente nos ayude, nos apoye. Sabiendo las necesidades que tiene el equipo".

Cómo ve al Atleti esta temporada: "Veo como los ven ustedes, compitiendo bien y trabajando de la mejor manera. Como entrenador espero a final de temporada, donde los números y los hechos marcan la plantilla que has tenido. Habrá que esperar al final de temporada".

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Las palabras de Mateu Alemany y su relación con el club: "Creo que la explicación de Mateu no hace falta agregarle absolutamente nada. Comparto todo lo que dijo y explicó".

Menos de 72 horas entre partidos y rotaciones: "No, estoy más cerca de equivocarme entre tantas conferencias, pero intentamos equivocarme lo menos posible. Es lo que nos toca. Esta semana nos toca jugar cada tres días, la semana siguiente jugamos cada cuatro. Hay que gestionar el partido de la mejor manera, y en consecuencia los minutos para seguir compitiendo todo lo que tenemos por delante".

¿Final contra el Viking?: "Quedan cuatro partidos todavía, 12 puntos en juego. Necesitamos sumar para clasificar, si no es entre los ocho primeros, entrar después en el lugar que nos toque, cuanto más arriba siempre mejor. Intentaremos sacar los máximos posibles".

Cómo ve al Viking: "Por los partidos que he visto, sobre todo en Champinos, es un equipo duro, ordenado, con presión dura en campo nuestro. Muy bien replegados en 4-3-3 en la mayoría de los partidos en su propio campo. Con un contragolpe importante, con una pelota parad importante porque tiene gente muy alta. Es un poco lo que he visto, pensando en de qué manera nos puede ayudar para el partido de mañana".

El futuro de Sorloth: "El futuro de él no lo puedo ver yo, lo tiene que ver él. Es un jugador importante, no tenemos un jugador de sus características en la plantilla. Cuando él está bien nos hace muy bien toda la fuerza que le da al equipo, la potencia sobre los espacios, toda la fuerza dentro del área para generarse situaciones de gol. El otro día, entrando 20 minutos, pudo haber hecho dos o tres goles. No me importa si juega 20, 70 u 80. A mí, a él posiblemente le importe más jugar 80 que 20. Tenemos que gestionar de la mejor manera lo que creemos que es mejor para el equipo, y él es muy importante para lo que tenemos en el partido".

Sorloth no ha marcado esta temporada: "Él está acostumbrado a situaciones en las que le ha tocado hacer muchos goles y otras que hace menos goles. Seguramente mañana será importante por recibir a un equipo de su país. Ojalá lo pueda hacer muy bien el tiempo que le toque jugar".

Su lenguaje corporal en la banda: "Soy así. No lo hago ni a propósito ni para generar nada. Es un estado que intento mejorarlo, controlarlo. Intento estar más tranquilo, pero estar tranquilo me aburre. Me muevo por una cuestión natural de lo que me pasa en ese momento".