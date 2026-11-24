Fran Fuentes 24 NOV 2026 - 10:31h.

Los datos de Driblab le restan casi un 10% de probabilidad de levantar el título

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El FC Barcelona se llevó un susto importante en el partido frente al Villarreal CF. Y es que, aunque acabaron venciendo el partido, los de Hansi Flick sufrieron en una primera parte de poca tensión en la que encajaron dos tantos en los primeros minutos y que les valió el enfado del técnico alemán en el descanso. Sin embargo, en la segunda parte remontaron el encuentro y mantienen su ventaja en la cabeza de la tabla. Pese a todo, el Big Data les ha restado un pellizco importante de su porcentaje de favoritismo para alzar el título de LALIGA EA SPORTS en favor del Real Madrid. Incluso el Atlético de Madrid ha elevado sensiblemente su probabilidad de dar la sorpresa.

Así lo refleja la estadística servida por Driblab. Los datos que ofrecen su algoritmo siguen postulando al FC Barcelona como el gran favorito para ser el campeón de LALIGA. Sin embargo, pese a ganarle al Villarreal, esa probabilidad se ha reducido de un 69.4% a un 60.1%. Es decir, que, aunque sigue siendo el claro favorito, el Big Data le ha reducido sus opciones con un 'pellizco' importante. Algo que sorprende, ya que han ganado su último encuentro, pero todo apunta a que la fragilidad defensiva mostrada en los primeros compases del partido ha propiciado que la matemática le reste opciones con respecto a la semana pasada.

Real Madrid y Atlético suben sus opciones de arrebatarle LALIGA al FC Barcelona

En este sentido, la mayor parte de las opciones que Driblab le resta al FC Barcelona las recoge casi en exclusiva el Real Madrid, a quien ya sitúan con un 37.2% mientras que la pasada jornada tenía apenas un 28.6%. Es decir, que, pese a que ellos también sufrieron contra el Celta de Vigo para acabar ganando el partido, sus opciones para ganar el título se han incrementado un 8.6% en apenas una semana. Del mismo modo, el Atlético de Madrid, que venció cómodamente al Getafe CF, ha elevado sus posibilidades de un 1.8% a un 2.7%. De este modo, sube ligeramente su probabilidad de dar la campanada.

De este modo, el algoritmo divide aún más las opciones del título de LALIGA, aumentando la probabilidad del Real Madrid como principal perseguidor del FC Barcelona, y otorgando un leve margen extra al Atlético de Madrid como el tercero en discordia.