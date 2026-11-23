"La mayoría de ocasiones favorecen al Madrid o al Barça", protesta el presentador

Mourinho contesta enfadado a Comesaña: "Tiene amnesia, que no lo haga con Negreira"

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Manu Carreño señala al Real Madrid y al FC Barcelona por sus quejas arbitrales. El presentador de ElDesmarque ha dedicado su editorial de este lunes a los dos grandes clubes por su presión al colectivo arbitral. José Mourinho se quejó, y mucho, a principio de curso por actuaciones que consideraba en su contra; ahora, Hansi Flick se ha mostrado enfadado también tras lo sucedido ante el Villarreal. Un partido, ese ante el Villarreal, que provocó que Santi Comesaña se mostrara contrariado con las dos entidades.