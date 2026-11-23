Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 07:07h.

Simeone lanza un dardo a sus críticos en el Atlético de Madrid con un dato: "Digan la verdad"

Sorloth y Djené, protagonistas en la acción

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El Atlético de Madrid sacó adelante uno de esos partidos con los que siempre se tiene especial cuidado. El equipo de Simeone venció 0-3 al Getafe en el Coliseum para afrontar con garantías su próximo envite de Champions. El duelo fue más igualado de lo que el marcador indica y solo se cerró de forma definitiva con un tanto de penalti de Grimaldo en el descuento. Un gol que llegó por una acción previa marcada por la polémica.

Todo sucedió alrededor del minuto 86. Sorloth se plantó solo en el área y terminó en el suelo ante el contacto de Djené, jugador local que llegó por la espalda. El noruego protestó una acción en la que Gil Manzano, de entrada, no había visto nada punible. En ese momento, recibió el aviso desde la sala VAR y, tras comprobar la jugada, señaló la pena máxima y le mostró la cartulina roja al jugador del Getafe.

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Grimaldo terminó anotando el definitivo 0-3. Pese a que el encuentro estaba ya encarrilado, la jugada dio que hablar tras el pitido final y fue el propio Gil Manzano el que salió a explicar las dudas ante las cámaras de Movistar. El colegiado se refirió a la zona DOGSO e incidió en la intención del estamento arbitral de unificar criterios en todos los campos.

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Las palabras de Gil Manzano

"Hemos valorado que prácticamente no existía intensidad, pero cuando los compañeros del VAR nos han llamado y hemos visto la acción, evidentemente existe una causa-efecto en la cual el defensor empuja en una zona DOGSO al delantero y le impide el remate, con lo cual nos tenemos que ir al penalti y DOGSO en esa acción. Intentamos una unificación de criterios y que en la misma acción, en diferentes campos, se tome la misma decisión", explicó Gil Manzano.