Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 10:10h.

El futuro de Alexander Sorloth sigue muy abierto

Julián Álvarez, obligado a devolvérsela a Simeone: "Necesitamos al mejor"

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El Atlético de Madrid mira al mercado de fichajes. Aunque centrado en alcanzar los objetivos marcados para la presente temporada, el club rojiblanco quiere ir un paso por delante y mueve hilos para el gran desembolso del próximo curso. El dinero apunta a ponerse al servicio de un nuevo atacante que mejore los actuales registros goleadores.

El debate en el Metropolitano está abierto. Julián Álvarez no termina de recuperar su mejor versión, Alexander Sorloth no consigue escapar de la crítica y el efecto de Jonathan David se ha diluido en los últimos encuentros.

Ante este popurrí en la parcela ofensiva, Mateu Alemany rastrea el mercado en busca de un nueve joven y con gol que aporte el ansiado plus arriba al equipo de Diego Pablo Simeone. Más allá de Nicolò Tresoldi, el director deportivo colchonero apuesta por un tanque.

Mateu Alemany apuesta por un tanque para el Atlético de Madrid

Así lo avanza Mundo Deportivo. El Atlético de Madrid está dispuesto a reforzar su ataque en el próximo mercado de verano, y junto al citado delantero del Club Brujas, Mateu Alemany ha puesto sus ojos en Pio Esposito. A sus 21 años, el portentoso ariete es internacional absoluto con Italia donde acumula diez tantos en sus primeros quince encuentros oficiales.

Actualmente en el Inter de Milan, y con contrato hasta junio de 2032, su valor de mercado se está disparando en los últimos meses y ya supera los cincuenta millones de euros. Una operación de mucho coste que implicaría la venta de activos importantes con muchos ojos puestos en Julián Álvarez.

La citada fuente asegura que Pio Esposito encaja en el perfil de delantero centro que busca Mateu Alemany con instinto goleador natural, de rendimiento inmediato, pero con margen de mejora. Eso sí, más allá del internacional italiano y el alemán, el Atlético de Madrid trabaja en una lista con más opciones para su ataque.