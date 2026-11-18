Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 09:01h.

El jugador respondió a los rumores a la espera de solucionar su situación en Inglaterra

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A la espera de la llegada de todos sus internacionales, el Atlético de Madrid ha comenzado la preparación de su visita liguera al Getafe CF. Los de Diego Pablo Simeone, tras la amarga semana previa al parón de selecciones, buscarán reencontrarse con la victoria antes de un compromiso clave en la UEFA Champions League. Además de lo estrictamente deportivo, en estos días sin fútbol de clubes también se ha hablado mucho de Martín Zubimendi en el club rojiblanco.

El talentoso centrocampista del Arsenal está viviendo un curso difícil en Inglaterra. Descontento con su rol en el equipo de Mikel Arteta, el ex de la Real Sociedad se ha sentido protagonista con la campeona del mundo en este parón de noviembre.

Antes de comenzar la preparación, en Madrid se especuló con su posible fichaje por el Atlético de Madrid, aunque el propio jugador echó agua al rumor. Eso sí, las últimas informaciones sobre Martín Zubimendi dejan un resquicio... y dos problemas "a corto plazo".

El Atlético de Madrid y el fichaje de Martín Zubimendi "a corto plazo"

En El Larguero de la Cadena SER arrojan luz a este asunto sin descartar un movimiento muy difícil para la dirección deportiva colchonera. Para empezar, el Atlético de Madrid debe superar dos problemas que provoca el fichaje de Martín Zubimendi. El primero reside en su plantilla, pues el club entiende que tiene bien cubierta esa posición, como apuntan en la citada fuente: "Tienes a Hjulmand, a Cardoso, a Koke, a Barrios. En el mercado de invierno no tiene encaje y encima hablamos de unas cantidades inviables para el Atleti".

El otro obstáculo, la posición del Arsenal. El conjunto gunner no ha puesto en venta al centrocampista español y su precio es muy elevado: "El Arsenal asegura que Zubimendi NO saldrá en ENERO y lo tasa entre 80 y 90 millones".

Sin embargo, hay un resquicio. Una oferta que ronde su precio de salida abriría unas negociaciones entre Atlético de Madrid y Arsenal, pero sobre todo, estarían emplazadas al término de la presente temporada. La citada fuente deja claro que "a corto plazo" este fichaje no podrá realizarse, por lo que podría intentarse en el próximo mercado de verano.