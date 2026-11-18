"El Arsenal sigue estando ahí", ha desvelado en El Chiringuito

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Vinícius ya tiene precio. El delantero atraviesa su peor momento en el Real Madrid y, pese a su hat-trick en un amistoso con Brasil, ha recibido multitud de críticas tras admitir en sala de prensa que no se cuidó durante el pasado verano. Ahora, Josep Pedrerol ha desvelado en El Chiringuito el precio que le pondría el club blanco en caso de que buscara una salida en el mercado de fichajes de enero.

"Yo creo que en diciembre no llegará la oferta del Arsenal", ha explicado Pedrerol en El Chiringuito, señalando de manera directa a dos españoles, Martín Zubimendi y Mikel Merino, para salir y "equilibrar el límite salarial". "El Arsenal sigue estando ahí. El tema es si Vinícius quiere irse y por cuánto le vendería el Real Madrid", agregó Pedrerol.

Vinícius ya tiene precio de salida en el Real Madrid

Fue entonces cuando los tertulianos le preguntaron directamente cuál es el precio que le pondría el club blanco. Y el presentador contestó: "Hay un mínimo. El mínimo estaría por encima de los 150 millones. Vinícius no se vende por menos de 150 millones. Imposible. El Real Madrid no lo vende por menos. Imposible, imposible".

Pedrerol, eso sí, quiso dejar clara la situación del brasileño: "El Real Madrid no le ha puesto a la venta, pero si Vinícius dice que se quiere marchar, no tiene sitio en el equipo, Endrick, Rodrygo, el papel de Diomande… El Real Madrid no vende a Vinícius, pero en caso de venta, y el Arsenal sigue estando ahí, el Real Madrid no lo vende por menos de 150 millones. Pero mínimo mínimo", insistió en el inicio del programa.

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