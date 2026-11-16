Vinicius culpa a su renovación por el bajo nivel con el Real Madrid: “Soy humano, cometo errores”

Fran Duarte Madrid, 16 NOV 2026 - 09:46h.

El brasileño ha vuelto a sonreír con Brasil después de un doblete con Brasil y quiere volver a su mejor nivel también con el Real Madrid

Los dos golazos de Vinicius que no podrás dejar de ver: Vini Jr está de vuelta

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El inicio de temporada de Vinicius Jr. está siendo muy cuestionado. El brasileño está lejos de su mejor nivel y sus malas actuaciones, además de la sanción que le ha tenido apartado en LALIGA un mes entero, han abierto el debate sobre su titularidad. El equipo no ha echado de menos al delantero teniendo a Diomande en un gran nivel y tampoco ha aprovechado las oportunidades que le ha dado Mourinho en la Champions. Una situación que quiere revertir y la mejor prueba de ello es su exhibición con Brasil a pesar de la derrota contra Japón. Vini fue el mejor de la Canarinha con un doblete que ha ilusionado al madridismo.

Vinicius da la cara y explica su bajo nivel con el Real Madrid

El delantero brasileño no es de los que se esconden y por eso ha tomado la palabra en la rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Singapur para intentar explicar su mal inicio de temporada. “Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, ha comentado el jugador del Real Madrid. “Esto puede haber afectado mi inicio de temporada. Además, con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga".

También ha aprovechado para recordar que en el fútbol no se celebra como empieza la temporada si no cómo acaba. “La temporada pasada, hasta diciembre, solo había marcado cinco goles. Luego, terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas. Creo que me estoy preparando, evolucionando, porque, en el momento más decisivo de la temporada, siempre estoy ahí”, argumentó el delantero brasileño. Incluso nombró a Cristiano Ronaldo o Messi para tratar de justificar este mal inicio. “Mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo siempre es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo han logrado durante tantos años, alcanzando las mismas cifras. Soy humano, cometo errores a menudo, pero siempre intento mejorar. Intento comprender mejor el fútbol, el día a día, pero tengo 26 años y también tengo que disfrutar un poco de la vida", explicó Vinicius.