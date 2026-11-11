Pedrerol y los movimientos que tiene que hacer el Arsenal para plantearse el fichaje de Vinicius

Alberto Cercós García 11 NOV 2026 - 07:13h.

La situación de Vinicius en el Real Madrid sigue siendo delicada y la opción de Arsenal surge de nuevo

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El mercado de fichajes empieza a asomar por Londres y hay un nombre que gusta, y mucho, en los despachos del Arsenal: Vinicius Junior. El brasileño no atraviesa su momento más cómodo en el Real Madrid y su futuro empieza a alimentar todo tipo de rumores. En ese escenario aparece el conjunto de Mikel Arteta, que no pierde de vista al delantero madridista. Josep Pedrerol abordó esta posibilidad en el último programa de El Chiringuito, poniendo el foco en un detalle que puede complicarlo todo: "Tienen un problema". Y no es precisamente futbolístico, sino económico.

En ese escenario aparecen Martín Zubimendi y Mikel Merino. Pedrerol apuntó que una posible salida del donostiarra podría ayudar al Arsenal a tener margen para presentar una oferta por Vinicius. Merino, que está contando con más minutos, también podría entrar en una operación de ventas para facilitar la llegada del brasileño. Los ‘gunners’ necesitan cuadrar sus cuentas y liberar espacio salarial antes de plantearse una operación de semejante dimensión. Dos nombres importantes de la plantilla aparecen así en el horizonte de un posible movimiento que, por ahora, está lejos de concretarse.

El matiz importante es que el Arsenal tampoco necesita incorporar un extremo a cualquier precio, aunque sí querrían tener un líder como el brasileño en la parcela ofensiva. Bukayo Saka tiene la banda derecha prácticamente reservada, mientras que Eberechi Eze ofrece alternativas para jugar por dentro y también puede actuar en posiciones más adelantadas. Noni Madueke y Christos Tzolis completan las opciones ofensivas por fuera. Sin embargo, Vinicius aportaría algo diferente: desborde, velocidad y capacidad para desequilibrar desde la izquierda. Sería, sin lugar a dudas, un salto de calidad importante para Arteta.

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La situación de Vinicius Júnior en el Real Madrid

El otro interrogante está en Madrid. Vinicius ha perdido parte de su condición de intocable y atraviesa un momento de menor protagonismo, aunque José Mourinho le ha mostrado respaldo para recuperar su mejor versión. Todo apunta a que brasileño quiere seguir en el Real Madrid y darle la vuelta a la situación; y no parece que esté pensando en salir ni en enero ni en junio. Además, el club blanco renovó su contrato hasta 2032 el pasado agosto, un dato que cambia el escenario respecto al verano. Pero con Vinicius, y más viendo cómo está su situación actualmente, todo puede pasar.

Pedrerol marcó distancias entre el interés y una negociación: "No ha llegado ninguna oferta al Madrid, no ha llegado nada concreto". Tampoco está claro que el Real Madrid aceptase vender a uno de sus futbolistas más determinantes, ni que Vinicius quisiera abandonar el Bernabéu. El Arsenal permanece atento, pero necesita mover ficha antes de soñar con el brasileño. Las posibles salidas de Zubimendi y Merino aparecen como vías para liberar margen económico, no como traspasos confirmados ni como parte de un acuerdo con el Madrid. De momento, el ruido existe; la oferta, no.