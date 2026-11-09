Según RNE, Zubimendi y Julián podrían intercambiar equipos en el mercado de fichajes invernal

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Martín Zubimendi y Julián Álvarez podrían protagonizar el gran bombazo del mercado de fichajes de enero. El argentino ya quiso salir del Atlético de Madrid el pasado verano con destino Barcelona, pero el club rojiblanco le cerró las puertas por completo. Su rendimiento sigue lejos de ser el deseado y los rumores de una posible salida en invierno empiezan a hacerse fuertes.

Y es que según informa RNE, Zubimendi "está cerca" del Atlético de cara al mercado de enero. El centrocampista, por el que el Arsenal pagó 70 millones de euros hace apenas un año, apenas suma 200 minutos de juego entre los 14 primeros partidos de la Premier League y la Champions y ha desaparecido por completo de los planes de Mikel Arteta durante los últimos encuentros, por lo que su salida de Londres empieza a cobrar bastante sentido.

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En cuanto a Julián, su estado de forma sigue lejos de ser el de una súper estrella tras un verano marcado por su deseo frustrado de irse al Barça. El Arsenal ya surgió como plan B en el mes de agosto, pues estaban necesitados de un atacante para reforzar su delantera, pero la operación no terminó de coger forma. Sólo ha marcado dos goles en lo que llevamos de curso y, pese a la fe ciega de Simeone y sus palabras pidiendo perdón, su reconciliación total con la grada parece complicada, no sólo por su pobre rendimiento sino también por su carácter.

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Julián Álvarez, Zubimendi y los planes del Atlético de Madrid

Cabe recordar que el Atlético llegó a pagar 75 millones de euros por Julián en verano de 2024, una cifra bastante similar a la que pagó el Arsenal por Zubimendi hace poco más de un año, de ahí que se hable directamente de un "posible intercambio" de jugadores en el mes de enero, si bien es cierto que las pretensiones desde el Metropolitano parecen ser bastante más elevadas.

En verano, el Atlético ya estuvo abierto a vender a Julián si llegaba una oferta cercana a los 150 millones de euros, siempre que no fuera al Barça. El Arsenal llegó a tantear la situación y, según distintos medios, incluso llegó a un acuerdo económico con el club rojiblanco, pero el jugador declinó la opción de regresar a Inglaterra. En cuanto a Zubimendi, su falta de minutos invita a pensar en una salida, ya sea en enero o en verano, aunque su valor de mercado, de 65 millones según Transfermarkt, parece ser bastante inferior a esos 150 millones que piden en Madrid por Julián.