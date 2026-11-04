Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 09:55h.

El futbolista del equipo red apuesta por La Araña

El Atlético de Madrid va a por el fichaje de Stefan Džodić con dos obstáculos y una llave

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El Atlético de Madrid deberá levantarse del tropiezo en la UEFA Champions League ante un Bayern de Múnich superior. Los pupilos de Diego Pablo Simeone estuvieron lejos de su mejor versión y los alemanes castigaron los errores rojiblancos. Ahora, los colchoneros pasan página y preparan un duelo clave en LALIGA EA Sports ante el FC Barcelona antes del parón internacional. Allí, Julián Álvarez se reencontrará con sus compañeros argentinos.

Tras el perdón y los goles del delantero centro, las aguas se han calmado en Madrid y solo su rendimiento deportivo dará o quitará razones. No obstante, en Argentina siguen insistiendo con el futuro del delantero centro del Atlético.

Alexis Mac Allister y el deseo con Julián Álvarez en el Liverpool

Al igual que lo hiciera Cuti Romero, el centrocampista Alexis Mac Allister atendió al afamado periodista argentino Gastón Edul en su canal de YouTube. El '10' del Liverpool habló tanto del citado zaguero rojiblanco como de La Araña en cuestiones muy concretas. Al ser preguntado por el compañero más fiel, el mediocentro apostó por el central del Atlético de Madrid: "Cuti Romero. Si no lo bancamos... las patadas que pega el Cuti. Es un poco lo que hablamos del esfuerzo que hicimos como equipo (sobre el estado físico del defensa en el Mundial 2026)".

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Antes, Mac Allister afirmó que "Lamine Yamal" era el mejor futbolista del mundo sin contar a Lionel Messi y no dudó en el nombre del fichaje que desearía para su Liverpool desde la Selección de Argentina: "Julián Álvarez".

Se reencontrarán en la Selección Argentina

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, convocó a los jugadores del Atlético de Madrid Juan Musso, Julián Alvarez y Giuliano Simeone, y a Franco Mastantuono, del Fiorentina, para los amistosos que disputará la Albicelete este mes ante Uruguay y Costa Rica.

El regreso de Gonzalo Montiel y la convocatoria de los jóvenes defensores Aarón Anselmino y Mariano Troilo son las principales novedades de la lista de Scaloni para los primeros partidos de Argentina tras la despedida de Lionel Messi.

Argentina se enfrentará a Uruguay el próximo 13 de noviembre en la Bombonera, en Buenos Aires, y cuatro días después recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, en los últimos compromisos de la subcampeona del mundo en 2026.

Montiel, lateral derecho de River Plate y autor del penalti que le dio a Argentina el título del Mundial de Catar 2022, vuelve a ser convocado después de ausentarse de las últimas citaciones posteriores a la final de la Copa del Mundo de 2026, en la que la Albiceleste perdió ante España.

Anselmino, de 21 años, surgido del club Boca Juniors y actualmente en el Chelsea, y Troilo, defensor del Parma, son las otras novedades de la convocatoria. El primero tuvo un paso por el Borussia Dortmund alemán y el Estrasburgo francés, mientras que el segundo acumula continuidad en el fútbol italiano, donde se ha consolidado como titular.

Entre las principales ausencias aparecen el delantero Lautaro Martínez, del Inter de Milán, el defensor Cristian Romero, del Atlético de Madrid, y Nicolás González, de la Juventus, quienes atraviesan distintos procesos de recuperación por lesiones. Tampoco fueron incluidos Rodrigo De Paul, del Inter Miami, y Giovani Lo Celso, del Betis.

Scaloni decidió convocar al portero Emiliano Martínez del Chelsea pese a que sufrió una fractura de maxilar durante un encuentro por la Premier League. El jugador manifestó su intención de sumarse a la convocatoria y aseguró que espera estar disponible para disputar alguno de los dos encuentros.

La lista también incluye a varios futbolistas jóvenes que comienzan a ganar espacio en el seleccionado, como el arquero Santiago Beltrán, los defensores Román Vega y Agustín Giay, y los mediocampistas Máximo Perrone y Valentín Barco. En ataque destacan Julián Alvarez, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Santiago Castro y Nicolás Paz. Con estos amistosos, la Albiceleste cerrará su calendario de 2026, en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre y aún se desconoce si renovará.