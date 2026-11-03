Javi Rayo 03 NOV 2026 - 07:54h.

Álex Silvestre y Pipi Estrada desvelan los planes del Atlético con un Cholo Simeone "mucho más comunicativo"

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El Atlético de Madrid vive un momento dulce con cinco victorias en los últimos cinco partidos de LALIGA y con la posibilidad de asaltar el liderato si consigue ganar al FC Barcelona el próximo fin de semana. Directiva, cuerpo técnico y jugadores viven uno de los momentos de mayor cercanía que se recuerdan y en el Metropolitano ya piensan en seguir alargando la vinculación del Cholo Simeone con el club rojiblanco. Así lo explican Álex Silvestre y Pipi Estrada en El Chiringuito.

Tranquilidad con el futuro del Cholo Simeone

"Está la directiva, Cholo y jugadores encantados con la con la plantilla que hay porque consideran que es de las plantillas más completas que hay en los últimos años. El buen rollo se ha creado, en las imágenes que ha grabado Iñaki, se ve. Los jugadores que han fichado han dado un salto de calidad a a la plantilla. Y luego a mí me dicen que hay un Cholo algo diferente con respecto a otras temporadas, un Cholo súper cercano, mucho más cercano a los jugadores de lo que era antes, hablando con los veteranos, hablando con los que ya llevaban años, hablando sobre todo con los nuevos. A mí, gente que ha llegado este año al Atlético de Madrid me dice que han alucinado con el Cholo Simeone. Y gente que sigue en el Atlético de Madrid, que lleva ya tiempo, ve a un Cholo Simeone mucho más comunicativo con los jugadores, más cercano. Más feliz, más más liberado", informa Álex Silvestre.

Pipi Estrada desvela que el técnico argentino y Gil Marín se sentarán en el próximo mes de marzo para tomar una decisión sobre su futuro. Salvo una hecatombe, como que el equipo se descuelgue de la lucha por LALIGA demasiado pronto o que haya una eliminación muy prematura de la Champions League, entrenador y CEO se sentarán para ampliar, al menos un año más el contrato. "Está todo hablado ya, no va a haber problema", afirma Pipi Estrada.

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