Giuliano Simeone se fija en su padre y pasa del liderato de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 18:38h.

A falta de que jueguen Barça y Madrid, el Atlético es el nuevo líder de LALIGA tras ganar 0-2 al Levante

Las bajas ponen de nuevo el foco en Hjulmand y Simeone le marca el camino en el Atlético

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Giuliano Simeone ha sido uno de los protagonistas de la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante, un encuentro en el que volvió a demostrar su importancia para Diego Pablo Simeone, aportando un gol y ayudando a cerrar el triunfo con la portería a cero. Los rojiblancos, con ese resultado, se colocan momentáneamente líderes de LALIGA EA Sports, a la espera de lo que haga el Barcelona ante el Alavés, pero el argentino no quiere distracciones. Con el Bayern de Múnich ya en el horizonte, el Atlético aparca la competición doméstica antes de afrontar también un exigente duelo liguero ante el conjunto azulgrana.

El atacante argentino quiso comenzar su intervención ante los medios acordándose de las víctimas del trágico accidente ferroviario: "Primero déjame mandar mi más sincero pésame a todas las familias afectadas por el trágico accidente del tren, así que mucha fuerza para ellos". Después, valoró el triunfo de su equipo. "Muy contentos por el resultado, por cómo pudimos manejar en todo el partido los momentos. Sí que nos costó el primer tiempo un poquito más en salir otra vez un poquito más conectados y después muy contentos también por la portería a cero, que eso para nosotros es vital y nos hace muy fuertes como equipo", resumía Simeone.

A Simeone no le 'preocupa' la clasificación de LALIGA

Sobre la evolución del equipo, Giuliano explicó el trabajo que hay detrás de los resultados: "Bueno, en eso es lo que estamos trabajando en el día a día, en los entrenamientos. Somos un equipo que siempre intentamos vernos a nosotros, intentamos corregirnos en nuestras situaciones tanto ofensiva como defensivamente y es nuestro objetivo crecer como equipo y siempre dando pasos de uno en uno. Nosotros afrontamos la semana igual que la afrontamos esta larga, que jugamos contra el Levante, con todos los rivales tenemos el mismo respeto, siempre nos picamos en el día a día, así que tenemos que ahora descansar y pensar en el siguiente partido que es el Bayern".

Por último, el argentino celebró haber contribuido al triunfo con un gol: "Sí, bueno, muy contento por poder aportarle eso al equipo de hacer un gol, también es lo que estoy buscando en el día a día de poder mejorar en estadísticas, también siempre con mi trabajo y esfuerzo y bueno, en eso también estoy". Y cuando le preguntaron por el hecho de ocupar el liderato de la competición liguera, no dejó espacio a dudas a su prioridad: "Bayern". Una respuesta que recuerda inevitablemente a la mentalidad competitiva de su padre, que ya tiene al Atlético preparando una de las grandes citas de la semana.