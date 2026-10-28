Koke y Johnny siguen lesionados, mientras que Hjulmand está sancionado en Champions

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El Atlético de Madrid se prepara para un pequeño tourmalet antes del segundo parón de selecciones de la temporada. Los rojiblancos tendrán que recibir al Bayern y al FC Barcelona de manera consecutiva en el Metropolitano, pero antes visitarán al Levante UD en el Ciutat de Valencia, un estadio maldito que causa pesadillas para la propia afición.

Lo hará tras una 'semana limpia' de partidos, ya que está exento de la primera ronda de la Copa del Rey por su participación en la Supercopa, pero con un ojo en la enfermería. A la espera de novedades, todo apunta a que Diego Pablo Simeone no podrá contar con Koke Resurrección ni Johnny Cardoso este sábado ante el Levante.

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El capitán se recupera de una lesión en el bíceps femoral y también tiene difícil estar ante el Bayern. Según informa el diario Marca, la idea es no correr riesgos con su reaparición, por lo que tampoco está nada claro que pudiera estar frente al Barça.

Cardoso, por su parte, aún se recupera de una lesión en el muslo. Salvo sorpresa, todo apunta a que no estará en el Ciutat de Valencia, pero en su caso sí tiene más opciones de reaparecer la próxima semana, bien ante el Bayern o a más tardar ante el cuadro azulgrana.

El puzle de Simeone ante el Bayern: plaga de bajas

Cabe recordar que Morten Hjulmand fue expulsado en Stuttgart, por lo que no podrá jugar el martes ante el Bayern. Es decir, que Simeone podría tener un agujero importante en la medular para recibir al cuadro alemán si se terminan de confirmar las bajas de Koke y Cardoso.

La idea del cuerpo técnico es seguir dosificando los minutos de Pablo Barrios tal y como se ha hecho hasta ahora para evitar contratiempos físicos, por lo que no se descarta que el canterano pueda descansar de inicio ante el Levante. A su vez, todo apunta a que Simeone tendrá que tirar de Marcos Llorente o Álex Baena para completar el centro del campo frente al Bayern o, en caso contrario, tirar de futbolistas con menos minutos como Rodrigo Mendoza u Obed Vargas.