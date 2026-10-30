Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 21:52h.

Flick analiza los problemas del Barça en defensa

Hansi Flick achaca la derrota del Clásico a las bajas en defensa y se muestra preocupado por Raphinha: "No es lo idóneo"

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El FC Barcelona buscará reponerse este sábado ante el Alavés de las dos derrotas sufridas ante el PSG y el Real Madrid que han despertado las primeras dudas de la temporada en el equipo de Hansi Flick. Las bajas en defensa complican la tarea del entrenador alemán, que ha pedido fichajes este viernes en sala de prensa mientras hace presagiar la titularidad de Brian Fariñas por delante de un Alejandro Balde al que ve falto de confianza.

El germano, que sólo contará ante el Alavés con cuatro defensas naturales al 100%, abre la puerta a fichajes en defensa de cara al mercado invernal: "Es lo mismo que dije cuando el mercado estaba abierto. Siempre estamos mirando qué es lo mejor para el equipo y ver cuál es la mejor manera en la que podemos mejorarlo. Esto también es algo que estamos haciendo y veremos. Todavía tenemos algunas semanas hasta que se abra el mercado. Hablamos de muchas cosas todos los días con Deco, con Bojan y con mi staff. Esta es nuestra manera de hacer las cosas. Si podemos hacer algo, quizá lo hagamos".

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Con ello, Hansi Flick espera mejorar al equipo también en unas tareas defensivas que no fueron las mejores ante el PSG y el Real Madrid: "Al final, siempre digo que no defender no se limita a la línea defensiva, también es algo de los delanteros, todos están involucrados. Sin balón, lo primero de todo es que no podemos perder balones fáciles. Las pérdidas de balón, como las que tuvimos contra el Real Madrid, no son buenas. No es la calidad que tenemos normalmente. También dije que quizá estábamos un poco cansados, que no estábamos lo suficientemente frescos para eso. Pero también puedes ver que en los últimos partidos siempre ha pasado".

"Tenemos que jugar en esas situaciones con un poco más de concentración. Después, por supuesto, cuando tenemos que defender dentro del área, es importante marcar a los rivales. No lo hicimos demasiado bien, así que tenemos que mejorar en esta situación. Esto es lo que también entrenamos, pensamos en ello y hablamos con los jugadores. Esto es lo que tenemos que gestionar mejor", explicó el técnico.

Hansi Flick podría colocar a Brian Fariñas por delante de Balde

En el Barça-Alavés, una de las posibles sorpresas de Flick además de un Frenkie de Jong que podría jugar como central, estaría en la presencia del canterano Brian Fariñas, con ficha del primer equipo, como lateral derecho: "Sí, por supuesto, también podría ser una opción para jugar en ese lado. Brian es un jugador muy inteligente y está aquí entrenando con nosotros desde el inicio de la temporada. También está haciendo un trabajo fantástico. Creo que también ha llegado el momento de que merezca jugar".

Esto conllevaría otra suplencia de Alejandro Balde, al que el entrenador del Barça ha vuelto a pedir más: "Balde, para mí, en estos momentos quizá no tiene la confianza que necesita para sus partidos en cuanto al juego y la convicción sobre cómo estamos jugando porque siempre estamos atacando con el balón y presionando arriba. Por eso, los laterales son muy importantes para nosotros en estos momentos del partido. Necesita esta confianza para jugar a su mejor nivel".