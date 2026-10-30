Redacción ElDesmarque Madrid, 30 OCT 2026 - 11:27h.

El lateral del Tottenham reconoce que le haría ilusión regresar a LaLiga, aunque aclara que ningún club le ha trasladado un interés real

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Pedro Porro ha hablado sobre su futuro en El Larguero de la Cadena SER, donde ha sido preguntado directamente por los rumores que le han relacionado con el FC Barcelona y el Real Madrid. El internacional español no ha cerrado la puerta a ninguno de los dos grandes, aunque ha querido dejar claro que no ha recibido una propuesta concreta y que ahora mismo está comprometido con el Tottenham.

Pedro Porro habla de los rumores sobre Barça y Real Madrid

El lateral extremeño ha negado que existiera un interés formal de estos clubes, pero sí ha reconocido que algunos equipos habían preguntado por su situación. "Dejé zanjada mi renovación antes del Mundial para estar tranquilo durante el torneo. Había rumores, pero estaba centrado en hacerlo bien con mi país. Si hay un interés real te llaman directamente, y eso no ocurrió. Hubo clubes que preguntaron para saber mi situación, pero interés real no hubo", explicó para la Cadena SER.

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Porro tampoco quiso elegir entre el proyecto del Barcelona y el del Real Madrid. Cuando le preguntaron en cuál de los dos equipos encajaría mejor por su estilo de juego, respondió que se considera capaz de adaptarse a cualquier propuesta. "No sé, dejo que opine la gente. Me considero un jugador que se puede adaptar a todo", señaló. Eso sí, su deseo de regresar a España si que lo ha dejado quedado claro. "Es mi país y la liga me gusta. Ahora sería muy injusto hablar de otros temas que no sean mi club porque tengo contrato, pero obviamente me encantaría volver a España", insistió.

Pedro Porro analiza su situación actual en el Tottenham

Porro también ha hablado de su situación actual en Londres reconociendo que le ha costado arrancar la temporada después de no haber podido realizar una pretemporada completa, pero aseguró que se encuentra mejor. Además, el defensa ha agradecido el trato recibido por el club inglés, que le permitió renovar antes del Mundial y posteriormente le dedicó un homenaje tras conquistar el título con España. "Me siento muy querido y eso es muy importante para mí", explicó. También admitió que, si hubiera esperado a firmar después del torneo, probablemente habría conseguido mejores condiciones económicas.