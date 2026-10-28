Jota Jordi y José Álvarez desvelan los planes del Barça: dos fichajes y una venta en enero

Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 06:46h.

Tras caer ante el Madrid, Jota Jordi y José Álvarez reconocen que el Barça tiene la intención de fichar a dos jugadores

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El Clásico parece haber dejado claro que los problemas del FC Barcelona siguen sobre la mesa. Las dos derrotas consecutivas han vuelto a sacar los colores a una defensa que hace aguas entre las lesiones y la falta de efectivos. Hansi Flick y Deco ya han puesto el asunto sobre la mesa y, según desveló José Álvarez en 'El Chiringuito', ambos mantuvieron una conversación antes de viajar al Balón de Oro para analizar lo ocurrido ante el Real Madrid y buscar soluciones. El mercado de enero aparece en el horizonte como una oportunidad para cambiarle la cara a una zaga que necesita refuerzos cuanto antes.

"Uno de los temas que se planteó fue esa posibilidad de reforzar la defensa en enero", explicó Álvarez, que puso el foco en las aspiraciones del Barça. Porque, si los azulgranas quieren pelear por LaLiga y la Champions, no pueden permitirse seguir contando los defensas disponibles con los dedos de una mano. "Si quieres aspirar a la Champions, tienes un problema", advirtió el periodista, antes de desvelar que ya hay varias opciones sobre la mesa. Entre ellas figura un joven central neerlandés cuyo precio rondaría los 20 millones de euros. No es una idea improvisada después del Clásico: el club lleva meses dándole vueltas.

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Jota Jordi es igual de contundente

Jota Jordi fue todavía más directo al explicar por qué el Barça llega a enero con los deberes pendientes. "El Barça lo que quiere desde verano es fichar un central y algún lateral", aseguró. El tertuliano señaló a dos nombres propios: Alejandro Balde y Jules Koundé. Ambos tuvieron ofertas para salir, pero no quisieron abandonar el equipo. "Cuando tenían ofertas, pues el Barça dijo: bueno, vamos a pararlo", relató Jota Jordi. El resultado es que aquellas operaciones se quedaron en el cajón y ahora la defensa azulgrana vuelve a estar en el centro de todas las preocupaciones.

El plan para enero, según Jota Jordi, no depende de un tropiezo concreto ni de que el Madrid vuelva a hacer daño. "Pase lo que pase, vamos a intentar fichar un central y un lateral", afirmó, dejando claro que el Barça quiere retomar la hoja de ruta que no pudo completar en verano. "No si nos gana el Madrid 1-2 en el último minuto, no; pase lo que pase", insistió. Dos refuerzos para una defensa bajo mínimos y una posible salida completan el escenario de movimientos. En Can Barça ya saben que no basta con lamentarse por las lesiones: toca buscar soluciones en el mercado.