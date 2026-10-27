Pepe Jiménez 27 OCT 2026 - 23:39h.

Monchi busca nuevo entrenador para el Espanyol

Primera ronda de la Copa del Rey, en directo: marcadores y resultados

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Horas muy complicadas en el Espanyol. El conjunto catalán, que no arranca en LALIGA EA Sports, ha caído eliminado este martes de la Copa del Rey tras perder ante el Sestao en un encuentro en el que los jugadores pericos volvieron a demostrar una preocupante falta de confianza en su fútbol. Tras la cita, el club decidió rescindir el contrato de Manolo González, su entrenador, y un grupo de aficionados respondió con pintadas y amenazas a sus jugadores: "Correréis lo que no habéis corrido en el campo".

Como ha publicado este mismo martes El Partidazo de COPE, un grupo de aficionados han acudido hasta el RCDE Stadium para dejar varios mensajes amenazantes en manera de pintadas en las puertas del mismo.

"Correréis lo que no habéis corrido en el césped", se podía leer junto a otra pintada mucho más directa. "Jugar con nuestra pasión acarrea consecuencias. Barcelona es muy pequeña".

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Desde el club perico, de momento, no se han pronunciado respecto a estas pintadas y lo lógico es que en las próximas horas arranque un pequeño dispositivo para limpiar y eliminar este tipo de mensajes, pero no sería descartable que se produzcan incidentes/concentraciones de aficionados para protestar por la situación del club.

Monchi busca sustituto para Manolo González

De manera paralela, Monchi, principal encargado de la dirección deportiva, trabaja en estos momentos para encontrar al sustituto de Manolo González.

En principio, según diversas fuentes, la idea es que este fin de semana sea Sergio García, ahora en el filial, el encargado de dirigir al equipo ante el Villarreal, evitando así precipitarse en la búsqueda de un nuevo técnico y, de paso, evitando que la apuesta para el banquillo se estrene en una cita tan complicada.

El Espanyol necesita reactivarse tras un pésimo inicio y el ambiente, todo sea dicho, no parece ser el más sencillo para ello.