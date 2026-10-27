Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 09:52h.

La lucha por eludir el descenso está muy apretada

Así quedará la lucha por el título de LALIGA

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La victoria del Sevilla FC ante Osasuna echó el cierre a la décima jornada de LALIGA EA Sports. A expensas del Rayo Vallecano-Athletic Club que aún debe disputarse, los diez primeros partidos ligueros son un buen termómetro para medir las aspiraciones de los veinte equipos. En ElDesmarque acudimos al Big Data para conocer las predicciones finales.

De la mano de los compañeros de Driblab analizamos los porcentajes de los aspirantes a Europa, pero también las opciones de descenso de un buen pelotón de clubes. Hasta la fecha, esta métrica solo da por 'sentenciado' a un conjunto.

El Big Data predice el final liguero tras la jornada 10

Arrancando por la pelea europea, el Real Betis sigue dando pasos hacia una nueva clasificación para la UEFA Champions League. Tras el empate en Balaídos, que bien pudo ser una victoria postrera, los de Manuel Pellegrini alcanza el 68,7% de opciones de finalizar el curso doméstico entre los cuatro primeros clasificados. Su principal perseguidor, según esta métrica, sería el Villarreal con un 13,1% de posibilidades de adelantar al cuadro verdiblanco.

La gran racha de cuatro victorias consecutivas coloca a la Real Sociedad con un 24,4% de opciones de clasificarse para la Europa League, aunque el Athletic Club amenaza al club vecino con un subidón. Los de Edin Terzic, tras un tramo de dudas en el juego, cuentan ya con un 20,3% de posibilidades de disputar la próxima Conference League... y un partido menos. En el último vagón por el viejo continente se sube un Sevilla FC que sigue soñando y ya acumula un 16,3% de opciones de clasificarse para competiciones europeas.

En cuanto al descenso, solo el Málaga CF parece sentenciado según el Big Data con hasta un 82,3% de posibilidades. A partir de ahí, el Valencia CF con un 38,5% y el Getafe con un 37,2% son los favoritos para completar el trío de descendidos. No obstante, todo está muy apretado: Espanyol (36,8%), Racing de Santander (32,1%) y Osasuna (20,6%).