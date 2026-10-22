El Big Data predice el final de la Champions tras la jornada 3: el Betis amenaza al Barcelona

Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 12:13h.

Atlético de Madrid y Villarreal parecen tener un destino claro

España depende de sí misma para la plaza extra de Champions

Compartir







La UEFA Champions League se da un respiro tras una nueva jornada repleta de partidos y emociones. Con las tres primeras fechas de la Fase Liga ya disputadas, la clasificación comienza a dar pistas de los clubes que apuntan al top 8 y a la disputa del playoff. En ElDesmarque acudimos a nuestros compañeros de Driblab para, de la mano del Big Data, conocer las predicciones finales del gran torneo a nivel de clubes en el viejo continente.

Con tres victorias en tres partidos, Real Madrid y Real Betis se instalan en el cuarto y quinto escalón clasificatorio actualmente, aunque también el FC Barcelona entra momentáneamente en el top 8 con seis puntos.

Por su parte, el Atlético de Madrid es decimosexto con 4 puntos, mientras que el Villarreal es decimonoveno con tres puntos. No obstante, según el Big Data la clasificación final de esta Fase Liga sufrirá modificaciones.

Las predicciones finales del Big Data en la Champions League

Todos los españoles continuarían con su participación en esta Liga de Campeones tras la fase inicial, aunque solo dos de los cinco representantes nacionales evitarían la disputa del playoff. El Real Madrid, con hasta un 94,6% de opciones de finalizar entre los ocho primeros clasificados, es el club de LALIGA mejor posicionado según esta métrica. Le sigue un FC Barcelona que finalizaría octavo con un 48,0% de posibilidades.

Pese a su actual quinto puesto, el Real Betis se quedaría con la miel en los labios. El equipo verdiblanco cuenta con un 35,0% de opciones de finalizar en el top 8, mientras que su presencia en el playoff se lanza hasta el 64,1% de posibilidades.

Le sigue el Atlético de Madrid, con escasas opciones de finalizar entre los ocho mejores en estos momentos con un escaso 20%. Su presencia en el playoff está prácticamente garantizada con un 73,5%. En la misma línea, el Villarreal CF finalizaría entre el noveno y el vigesimocuarto con un 72% de posibilidades.