Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 10:30h.

Su participación en el derbi ante la Real Sociedad no está garantizada

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No fue la noche del Athletic Club. El equipo bilbaíno cayó con rotundidad en el Ciutat de València y no termina de definir su propuesta futbolística. Edin Terzic sacó pequeñas conclusiones positivas de la derrota ante el Levante, aunque no ocultó los errores groseros que cometió su equipo. No obstante, es una evidencia que la expulsión de Aymeric Laporte lo complicó todo.

Los expertos arbitrales analizan la expulsión de Aymeric Laporte

El equipo rojiblanco logró reducir distancias en el minuto 67 de partido gracias a una pena máxima sobre Maroan Sannadi que convirtió Álex Berenguer. El Athletic contaría con casi media hora de juego para buscar la igualada ante el conjunto granota, pero a falta de quince para el final, Aymeric Laporte vio la roja directa.

Un agarrón sobre Dani Requena fue el detonante de la decisión de Quintero González. El árbitro decidió a pie de campo y dejó al Athletic con diez futbolistas. El agarrón, que existió, fue leve. Una sensación que han compartido en sus perfiles oficiales expertos arbitrales como Mr. Asubío o Pável Fernández.

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El primero de ellos, colaborador de esta casa, no entiende la decisión del trencilla: "Requena le gana la partida a Laporte y podría quedarse delante de Unai Simón. Laporte le estira un poco la camiseta al granota y al cruzarse por detrás de él no veo contacto alguno. Para mí no hay infracción alguna. Una camiseta estirada no significa que llegue para lentificar movimientos".

Por su parte, el analista arbitral de Teledeporte continuó en la misma línea: "El defensor agarra a Daniel Requena pero sin impedirle avanzar ni derribándole, pues este se deja caer. Mal expulsado".

Edin Terzic encuentra el punto positivo a la derrota del Athletic en el Ciutat

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, dijo este miércoles que “se puede criticar las pérdidas de balón en el centro del campo” en los dos primeros goles del Levante tras la derrota este miércoles en el Ciutat de València (3-1), pero destacó que “lo positivo” es que el equipo ha luchado “hasta el final” y “se puede construir sobre este elemento”.

El técnico alemán valoró el buen inicio del encuentro: “Hemos tenido el control al principio, en los primeros quince minutos hemos creado buenas oportunidades”. Pero lamentó los dos goles seguidos de Roger Brugué: “Esas dos pérdidas de balones en el centro del campo nos han creado problemas. Nos han marcado dos goles rápidos y hemos pasado de ser un equipo que controla el partido a perseguir el resultado”.

“Eso ha conllevado que hemos tenido que asumir mas riesgos en la presión alta, sobre todo. Al final del primer tiempo hemos logrado más el control. En la segunda parte, la roja ha sido crucial, pero hemos seguido creyendo, hemos luchado hasta el final, hemos conseguido a pesar de estar con un jugador menos buenos momentos pero con el 3-1 faltando pocos segundos ya no se ha podido conseguir nada más”, analizó.

Preguntado por la importancia del partido contra el Getafe tras los últimos resultados, dijo que es el más importante porque es el siguiente. “Es importante porque jugamos en casa, en San Mamés, que llevamos tiempo de jugar allí, y es importante conseguir un buen resultado”, agregó.