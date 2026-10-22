Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 06:21h.

El capitán rojiblanco da un tirón de orejas al representante por sus palabras

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Iñaki Williams ejerció de capitán tras la derrota del Athletic Club en el Ciutat de València, pero también de hermano mayor. Suplente en el duelo liguero del pasado miércoles, el atacante dio la cara en zona mixta tras otro gris encuentro del equipo rojiblanco, esta vez ante el Levante. Tras abordar la dinámica del conjunto dirigido por Edin Terzic, el mayor de los Williams respondió a Félix Tainta.

Iñaki Williams responde a Félix Tainta y aclara el futuro de Nico Williams

El delantero rojiblanco no ocultó ante los medios que las palabras del representante llegaron a oídos de Nico Williams. Iñaki cargó contra Félix Tainta: "Han sido días un poco convulsos en torno a mi hermano y nuestro agente. Ya hemos hablado con él. Hay cosas que tampoco hay que sacar fuera, pero sí que es verdad que el momento y las formas no eran las adecuadas".

El capitán de los leones también habló del futuro de Nico en el club y no oculta las dudas que hay en torno a su figura: "Lo que está claro es dónde está Nico y lo que ha decidido, que es estar con nosotros. Ha demostrado que quiere estar aquí y cumplir su contrato. Ojalá pueda ser importante en la historia del club y zanjar esas dudas sobre su nombre con goles y asistencias".

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A partir de ahí, Iñaki valoró la actuación de los suyos ante el Levante con mucha crítica: "Necesitamos ganar porque la cosa empieza a ponerse seria y queremos estar arriba. Hemos tenido errores de juveniles. Aún así en la segunda parte les hemos embotellado. Hemos estado mejor que contra el Valencia en ataque. Y la roja condiciona, evidentemente".

Por último, el delantero respaldó a Edin Terzic: "Preocupado estoy siempre. Debemos de empezar a montar en la ola buena. El míster confía en nosotros, y el equipo confía al cien por cien en Edin. Si damos ese pasito adelante, la temporada puede ser muy bonita".