Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 09:45h.

Sus características recuerdan a otro delantero centro de los leones

El Athletic mantiene en el radar a Álvaro Marín y el Celta tiene un dilema por resolver

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La UEFA Champions League lo eclipsa todo... o casi. En Bilbao se pone el foco este miércoles en el Ciutat de València, donde el equipo de Edin Terzic disputará un encuentro aplazado correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA Sports. La previa de esta cita ha estado marcada por la lesión de larga duración de Gorka Guruzeta y su sustituto en ataque. Varios nombres y opciones se debaten entre los aficionados, aunque de cara al futuro, un joven ariete sorprende en Lezama.

Hablamos de Álex Esnaola. Nacido en Azkoitia, y tras disputar algunos torneos con la Real Sociedad, el Athletic consiguió cerrar el fichaje de un delantero centro con unas condiciones físicas que recuerdan inevitablemente a Fernando Llorente.

Quién es Álex Esnaola, la nueva promesa goleadora del Athletic Club

Aún en edad juvenil, pues no será hasta agosto de 2027 cuando cumpla la mayoría de edad, Álex Esnaola roza los dos metros de altura (1,95m) y está demostrando una gran facilidad para ver portería. En este arranque de curso en la División de Honor Juvenil, el ariete suma cinco goles en cinco partidos disputados, siendo el último de ellos ante la Real Sociedad el pasado fin de semana.

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A gol por partido. Álex Esnaola vislumbra una proyección muy interesante que el Athletic supo ver tras un magnífico curso con el Anaitasuna. Un total de 25 goles le bastaron para aterrizar en Lezama este verano y convertirse en cuestión de meses en uno de los proyectos más interesantes de la cantera rojiblanca.

El Athletic, que ahora cocina a fuego lento el salto al primer equipo de otros talentos como Christian Imga, no correrá ningún tipo de riesgo con Álex Esnaola y define un plan de futuro muy claro con él. No hay prisas en Lezama y se continuará apostando por la formación progresiva de un ariete con el que es imposible no ilusionarse.