Fran Fuentes 20 OCT 2026 - 16:11h.

El técnico se muestra confiado con el resto de sus jugadores y afronta con optimismo la baja del delantero

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Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, ha asumido que su equipo necesita "mejorar a la hora de generar más peligro y tener más acierto", pero matizó que no está "preocupado" porque están "trabajando de muchas maneras diferentes" para mejorar sus registros goleadores. Especialmente, tras la lesión de gravedad de Gorka Guruzeta, quien se perderá gran parte de la temporada.

"La parte más difícil del fútbol es hacer goles, especialmente el primero porque muchas veces el partido cambia por completo, pero no basta con tener calidad. Hace falta confianza para creer en uno mismo y pensar: esta es mi oportunidad y no voy a dejarla escapar”, recalcó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa a la visita de este miércoles al Levante para disputar el partido aplazado hace un mes.

En ese sentido, lamentó la grave lesión de Gorka Guruzeta, que le mantendrá de baja lo que resta de temporada, aunque planteó su ausencia no como un problema, sino como "un reto" que "necesita tiempo", pero que ni "nos asusta ni tenemos miedo de afrontar". "Vivimos en una sociedad en la que siempre estamos buscando problemas y soluciones. Yo siempre he hablado de retos, no de problemas, y este es el siguiente. Trabajamos con personas y eso significa que necesitamos tiempo. Habrá altibajos, pero nos aseguraremos de que haya más momentos buenos que malos", reflexionó.

El problema del Athletic Club en ataque, según Edin Terzic: "La toma de decisiones"

"Tenemos mucha posesión, jugamos en campo contrario y situamos a muchos jugadores dentro del área, pero tenemos que mejorar los tiempos y la toma de decisiones", añadió el alemán, que valoró positivamente las cuatro porterías a cero de Unai Simón en los siete partidos disputados por el Athletic. "Dejar la portería a cero siempre es un gran reconocimiento para todo el equipo y puede ser una buena base para ganar. Estoy contento cuando no encajamos goles, aunque quiero que generemos más peligro y ganemos partidos. En ocasiones, un empate te permite sumar un punto, pero la mayoría de las veces no estoy satisfecho", aseguró.

Sobre el partido del Ciutat de Valencia, el técnico del conjunto bilbaíno espera un choque "muy intenso, quizá parecido" al del pasado sábado en Mestalla, frente a un rival con unos "mecanismos de juego muy claros" que "se siente muy cómodo presionando muy arriba al rival, especialmente en casa". "Sabemos que le gusta jugar y utilizar a los centrocampistas para dar mucha flexibilidad a su juego, con Rey como pivote y Olasagasti, que suele caer a la banda. Son muy versátiles en esa zona del campo y también buenos a la hora de aprovechar los espacios cuando no presionas bien a sus centrales", analizó.

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Por último, Terzic aseguró que, después de un mes sin competir, el Athletic afronta este tramo de temporada con la necesidad de "recuperar terreno en cuanto a resultados". "Sabemos que debemos hacer las cosas bien y con una mentalidad positiva. Los dos últimos entrenamientos con el equipo me han dejado buenas sensaciones y creo que estamos preparados para hacer un buen partido", concluyó el de Menden.