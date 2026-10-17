Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 23:38h.

Edin Terzic valora el punto que el Athletic Club ha sumado en Mestalla

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El Athletic Club se marcha de Mestalla con un punto tras empatar sin goles ante el Valencia, en un partido que dejó más problemas físicos que alegrías para los rojiblancos. Edin Terzic reconoció que el resultado terminó siendo justo, aunque admitió que sus sensaciones habían sido diferentes antes del encuentro y durante el descanso.

"Si me preguntas antes del partido y al descanso, no me hubiera bastado con el punto. Pero al final del partido creo que es un punto justo para ambos", reconoce en rueda de prensa. El técnico alemán también puso el foco en las dificultades que condicionaron sus decisiones durante el choque. "Con las lesiones y las tarjetas tuvimos que ajustar cosas. Navarro apenas pudo terminar y prácticamente terminamos con 10 el partido", añade sobre los diferentes contratiempos que ha tenido su equipo durante el choque.

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Terzic también señaló uno de los aspectos que el Athletic debe mejorar para transformar su dominio en ocasiones claras. "Llegamos pero no creamos ocasiones. Es algo que tenemos en nuestra lista. Tenemos que crear más peligro con el control que tenemos. Hay que pasar la pelota, pero ese pase tiene que tener peligro. Es algo a mejorar", apunta. Sobre los cambios y las decisiones tomadas durante el encuentro, explicó los motivos que le llevaron a modificar el planteamiento.

"Gere es un jugador que pelea todo. No queríamos tomar riesgos con su tarjeta. Galarreta también tenía amarilla y no queríamos acabar con 10. Luego llegó la lesión de Guru, y la de Johaneko tampoco estaba en los planes", indica. El entrenador reconoció que las circunstancias terminaron pasando factura al equipo. "Tuve que poner a Navarro de delantero, a Maroan de 10 y a Peio fuera de sitio. No estoy satisfecho del partido tras los cambios, pero no es una crítica a los jugadores que han salido, es solo por la situación que tuvimos", explica.

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La principal preocupación para el Athletic está ahora en el estado físico de sus futbolistas, especialmente en el caso de Gorka Guruzeta, que tuvo que abandonar el terreno de juego. Terzic ofreció un pronóstico más tranquilizador sobre Johaneko, aunque pidió cautela antes de sacar conclusiones definitivas. "Johaneko no podía seguir, pero creo que no es nada grave, parece más fatiga. Lo de Guru es más serio y de momento no pinta bien, pero tenemos que esperar 2 o 3 días", zanja. Así, el empate ante el Valencia deja un botín discreto para los rojiblancos y una incógnita importante sobre la disponibilidad de Guruzeta para los próximos compromisos.