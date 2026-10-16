Pablo Sánchez 16 OCT 2026 - 09:25h.

Las posibles alineaciones del Valencia CF y el Athletic para la Jornada 9 en Mestalla

Edin Terzic ya le ha dado varias oportunidades

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El ascenso del Racing de Santander el pasado verano contó con representación del Athletic en el equipo. Entre otros, Peio Canales, quien había salido a préstamo un año antes, brilló con nueve goles, seis asistencias y un fútbol que enamoró. Al cuerpo técnico y también a compañeros suyos como Iñigo Vicente, otro de los pesos pesados del equipo cántabro.

Tanto es así que Iñigo Vicente se queda con Peio como el mejor jugador de la temporada pasada. Así lo expresó durante una entrevista en Arco FM Cantabria. El delantero del Racing, también con pasado athleticzale, repasó el año del jugador del Athletic y no tiene duda de las muchas alegrías que se llevarán los rojiblancos con él este curso.

Peio regresó el pasado verano para convencer a Terzic y poco tardó. Esta temporada ya ha tenido minutos y destacó frente al Sevilla pese a la derrota de su equipo. Iñigo recordó el paso de Peio por la cantera y recordó su asombro al verlo entrenar por primera vez tras su fichaje. Destacó, por encima de todo, la superioridad que imprimía sobre los demás.

Las palabras de Iñigo Vicente

"El mejor de la temporada pasada era Peio. Si el resto estaba aquí él estaba tres o cuatro escalones por encima. El nivel de fútbol que tiene es increíble, no lo conocía de nada, me habían hablado de él en Lezama pero es un chaval muy joven. Desde que lo vi en el primer entrenamiento dije qué es esto. Una superioridad al resto que este año lo veremos en el Athletic. Ha tenido algunos problemas de lesión y tal, pero yo no he visto una cosa igual".