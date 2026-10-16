Las posibles alineaciones del Valencia CF y el Athletic para la Jornada 9 en Mestalla

David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 07:14h.

Hay bajas y dudas importantes en ambos equipos

El 'Vasco' Aguirre quiere volver a "acojonar" a los rivales en Mestalla y el Athletic es su víctima favorita

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Pendientes del cielo y de la llegada de una posible DANA, el Valencia CF y el Athletic Club se verán las casas este sábado en Mestalla con la intención de sumar tres puntos vitales para ambos equipos. Para los locales, que cuentan con el estreno de Aguirre en su feudo, porque son penúltimos, y para los visitantes porque quieren volver a jugar tras un mes casi sin hacerlo por diversos aplazamientos. Las bajas y las dudas marcarán los onces titulares de estos dos gigantes que despiden Mestalla con un recuerdo a Claramunt e Iríbar.

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El once titular del Vasco Aguirre para su estreno en Mestalla

A falta de una sesión de trabajo, Javier Aguirre sabe, que cambiará el banquillo en Mestalla, cuenta con las bajas seguras de Sergi Canós y Diego López, lesionados de larga duración, Sadiq y Foulquier, todavía al margen y las dudas de Rioja, aún con molestias y en el talón, y Copete. El central que ya estuvo con él en Mallorca lleva siete meses sin jugar pero podría ser la gran sorpresa en la convocatoria.

En perfectas condiciones están los centrales Tárrega y Diakhaby, por lo que se espera que Pepelu pueda recuperar su posición natural en la medular y Aguirre formar con un 1-4-2-3-1. Danjuma y Otorbi, suplentes en Santander, apuntan al once por las bandas; mientras que repetirían Dimitrievski, los laterales Gayà y Maffeo y los hombres de ataque: Guerra y Hugo Duro.

Con todo, el posible once titular del Valencia CF sería el formado por: Dimitrievski; Gayà, De Haas, Tárrega, Maffeo; Pepelu, Guido, Danjuma, Otorbi; Guerra y Hugo Duro.

El posible once del Athletic en Mestalla

El Athletic Club llegará a Mestalla con varias incógnitas. Edin Terzic está pendiente de Nico Williams, Aymeric Laporte y Oihan Sancet. Nico ha vuelto a tocar balón, aunque sigue al margen del grupo, mientras que Laporte ha regresado al césped y ha realizado carrera continua y ejercicios con balón, en especial en la última parte de la sesión, por lo que es duda. Sancet, por su parte, tiene muy complicado llegar al encuentro.

En la portería, Unai Simón es indiscutible. Jesús Areso y Yuri Berchiche ocuparían los laterales, con Yeray Álvarez como fijo en el centro de la defensa. Laporte sería su acompañante si está disponible; de lo contrario, entraría Aitor Paredes.

En el centro del campo, Íñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar parten con ventaja, con Beñat Prados como alternativa. La ausencia de Sancet abriría un hueco en la mediapunta para Robert Navarro. Iñaki Williams y Álex Berenguer podrían ocupar las bandas, con Gorka Guruzeta como referencia ofensiva. Christian Imga sería una alternativa desde el banquillo.

Así, el posible once del Athletic en Mestalla estaría formado por Unai Simón; Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Robert Navarro, Álex Berenguer; y Gorka Guruzeta.