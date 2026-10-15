David Torres Valencia, 15 OCT 2026 - 08:29h.

Las altas pueden cambiar el planteamiento de Aguirre y el once inicial

Ante ningún otro rival ha ganado tantos partidos en España

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Javier Aguirre se estrena en Mestalla este domingo con una misión que va mucho más allá de ganar un partido: devolverle al valencianismo el orgullo de jugar en casa y convertir el estadio en el fortín de la salvación. El técnico mexicano sabe lo que significa visitar el campo del Valencia CF como rival y quiere recuperar ese respeto que históricamente ha impuesto Mestalla. El Athletic Club será su primer examen ante una afición que necesita motivos para creer y frente a un adversario al que se le da especialmente bien: le ha ganado diez veces en LaLiga.

"Yo he venido aquí como rival y te acojonas"

Javier Aguirre no necesitó esperar a su primer partido en Mestalla para explicar qué Valencia quiere construir. En su presentación, el entrenador mexicano puso el foco en la fuerza del estadio y en la necesidad de recuperar una identidad que el equipo necesita para salir de la zona de descenso. "Nunca le puedo decir que no al Valencia. Nunca, nunca, nunca. Es un histórico de LaLiga, del fútbol mundial y tiene una afición brutal. Yo he venido aquí como rival y te acojonas", afirmó en la primera respuesta de su puesta de largo.

El mensaje fue directo. Aguirre quiere que los adversarios vuelvan a sentir la presión de Mestalla, que el estadio empuje al equipo y que el Valencia recupere esa condición de local incómodo que tantas veces marcó su historia.

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"Quiero eso: que Mestalla vuelva a ser imponente para el rival. Quiero que el equipo vuelva a los planos que merece, a los que ha estado a lo largo de su historia", añadió. Un mensaje que conecta con una grada cansada de sufrir y que necesita ver una reacción sobre el césped.

El Athletic, un rival que se le da bien a Aguirre: es su víctima favorita

El estreno en Mestalla llega, además, ante uno de los rivales que mejores resultados le ha dado al entrenador mexicano. Aguirre ha ganado diez de sus 23 partidos ante el Athletic Club en LaLiga, con cinco empates y ocho derrotas. Ningún otro adversario le ha permitido sumar tantas victorias en la competición a lo largo de su carrera en los banquillos. Los números acompañan al técnico antes de un encuentro en el que el Valencia necesita transformar las buenas sensaciones que busca implantar en puntos.

El Athletic será, por tanto, una prueba importante para comprobar si el equipo empieza a responder al mensaje de su nuevo entrenador. Para el valencianismo, ganar significaría mucho más que sumar tres puntos: supondría empezar a recuperar la confianza en Mestalla y alimentar la esperanza de una reacción.

Mestalla necesita volver a ser un fortín

La situación como local explica la urgencia. El Valencia no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro encuentros en Mestalla en LaLiga, con un empate y tres derrotas. Ha perdido, además, sus tres últimos partidos ante su afición.

El precedente histórico tampoco invita a la tranquilidad. El conjunto valencianista solo ha encadenado cuatro derrotas consecutivas en casa en una ocasión en toda la historia de LaLiga. Sucedió en septiembre de 2016, con Pako Ayestarán como entrenador.

Aguirre tiene ante sí la oportunidad de frenar esa dinámica y empezar a cambiar la relación del equipo con su estadio. Mestalla necesita volver a empujar, el Valencia necesita ganar y el valencianismo necesita creer. El técnico mexicano ya ha explicado qué quiere recuperar. Ahora le toca demostrarlo ante el Athletic.