Basilio García Sevilla, 29 NOV 2026 - 22:44h.

Llueve sobre mojado en las decisiones arbitrales que no favorecen al Sevilla

El análisis en frío de García Plaza del Real Madrid-Sevilla: "Entiendo al árbitro y al VAR"

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Una vez más, el Sevilla FC tiene motivos para quejarse del arbitraje. En el minuto 65 del partido ante la Real Sociedad, Juan Iglesias marcó un gol que ponía el 1-3 en el marcador, el árbitro debutante Muñiz Muñoz lo validó en un principio, para tras una larguísima revisión, Sánchez Toca le llamó a capítulo, acudió al monitor y lo anuló, despertando una reacción de rabia e indignación en Luis García Plaza, que veía cómo, con ese gol, la posibilidad de lograr la victoria en Anoeta estaba mucho más cerca.

Félix Correia sacaba un córner, Álex Remiro no era capaz de blocar el balón y Juan Iglesias recogía un balón muerto. Después de dos toques, acababa introduciendo la pelota en la portería realista con un remate no muy fuerte pero sí ajustado. Sin embargo, la Real protestó desde el primer momento por un leve contacto de Isaac Romero en Remiro cuando este intentaba blocar el balón.

Es cierto que el delantero de Lebrija apoya sus manos en el cuerpo del meta rival, pero no con una gran intensidad. El colegiado había valorado la jugada en el campo, pero desde la Sala VOR, en una de esas jugadas grises que se supone que no debe analizar, le acabaron llamando para que revocara su decisión.

Llueve sobre mojado

Son numerosas ya las acciones de este tipo que no han favorecido al Sevilla en lo que va de temporada. En el recuerdo más reciente, el posible penalti de Fran García a Kike Salas en el derbi, el gol de Satriano en Getafe que validó el árbitro a instancias del VAR o la inhibición de la Sala VOR en la visita al Santiago Bernabéu.

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Luis García Plaza no se lo podía creer. Protestó mientras el árbitro tomaba la decisión y después se agachó conteniéndose la rabia. Se le pudo ver incluso con gesto de indignación, con los ojos casi humedecidos ante la frustración por una nueva decisión arbitral inexplicable que cae en su contra.