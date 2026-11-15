Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 09:32h.

El técnico asegura que "el penalti de Peque no es" y que "la falta de Ure se puede pitar o no"

La calculadora de García Plaza antes del derbi: los minutos de sus internacionales antes del Betis

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Un análisis tan frío como sorprendente. Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los micrófonos de Radio Nacional Española (RNE) este pasado sábado y, entre otros muchos temas, fue cuestionado por todo lo que ocurrió ante el Real Madrid, mostrando una perspectiva muy diferente a la que, en su día, mostró ante los medios.

Sin dudar al hablar sobre la acción de Arda Guler y Peque Fernández asegurando que "fue codazo", Luis García Plaza lo que lamenta durante todo el extracto de la entrevista es que "no hay imágenes claras". "El codazo está, pero no hay una imagen en la que el VAR pueda llamar al árbitro. Si hubiese imagen, le llama seguro. Peque me lo dice y le dije que no me mintiese. Si no hay imagen, entiendo al árbitro o el VAR. El error es que no hay imagen clara, qué mala suerte".

Cuestionado por el resto de acciones, y admitiendo que "me enfadé porque no sabía que no había imágenes", García Plaza asegura que el penalti de Cucurella sobre Peque Fernández no era, que el de Castrín sobre Kylian Mbappé tampoco y que, desde su perspectiva, "la falta de Ure se puede pitar o no, no la vio, ya está".

En este sentido, insistiendo en que "es agua pasada", el técnico blanquirrojo sí cree que si Peque Fernández hubiese sangrado, Arda Guler habría sido expulsado, pero ante todo ello, asegura que "después de hablar con el Comité, le tienes que defender, pero es que en sala de prensa no sabes eso. Todos intuimos que es roja".

"El Real Madrid con diez te puede ganar. Normalmente quedarte con diez es favorable, pero ellos con diez te pueden ganar. No pudimos jugar diez contra once, con 0-0, pero es fútbol", continuaba argumentando recordando que "con el paso del tiempo, es verdad que no ha salido una imagen clara que se vea". "Con Mou muy bien, tengo muy buena relación, cada uno cuando habla se pone la camiseta de su equipo. Él tampoco ve la imagen. Se intuye que hay un codazo, el problema es que no haya imágenes. Es agua pasada, no hay más", sentencia sobre este tema.