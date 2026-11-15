Basilio García Sevilla, 15 NOV 2026 - 07:59h.

"Fue un mal momento para mí, personalmente, con la afición también, muy difícil"

La autodefinición de Félix Correia: "Soy muy bueno tácticamente"

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El Sevilla FC confirma el fichaje de Félix Correia y el sevillismo comprueba rápidamente que viene de jugar de titular con el Lille ante el PSG, que fue pieza clave en la temporada anterior del tercer clasificado de la Ligue 1, con el que había disputado 50 partidos, anotando cinco goles y otorgando seis asistencias.

Los números no podían ser mejores para un extremo, pero algo no cuadraba. Las redes sociales se llenaban de comentarios en los que los hinchas del club galo se congratulaban con la salida del futbolista luso. Y esos comentarios siguen sin cuadrar viendo su rendimiento en sus primeros dos meses y medio en el Sevilla FC. Félix Correia responde en su entrevista con ElDesmarque.

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- Tras jugar tanto en una buena temporada del Lille acaba saliendo a última hora, justo unos días después de ser titular ante el PSG ¿Por qué?

- En el fútbol pasan estas cosas, pero no te puedo dar una explicación porque no lo sé tan bien. Pero sí, el Sevilla estaba ahí, habló mucho conmigo. José Ignacio habló mucho conmigo y me dijo que si quería venir aquí, que tenía un buen proyecto, que teníamos un buen equipo y después vine aquí, después del partido contra París Saint-Germain, sí.

- De hecho, muchos hinchas del Lille expresaron su alegría por su salida, lo que aquí sorprendió.

- Pero es fútbol, como dije antes, es fútbol, a una gente le gustas más, a otra gente le gustas menos. Pero es fútbol y para mí, yo estoy enfocado solo en mí, tengo que seguir trabajando, como dije, solo hacer las cosas que controlo. De lo que no controlo no puedo hablar y es así.

- Ha llegado a decir que lo estaba pasando mal allí. ¿Se puede saber qué sucedió?

- Sí, fue un mal momento para mí, personalmente. Con la afición también, que las cosas no estaban muy bien, no solo para mí, para el equipo también. Pero tuve la ayuda de mi equipo, de la gente en Lille que me ayudaron también. Pero sí, fue un momento bastante difícil para mí.

- ¿Cómo de importante fue la salida de Bruno Genesio y la llegada de Ancelotti?

- No, no, no. Yo y Davide tenemos una buena relación, hablamos muchas veces también y habló conmigo sobre que podía venir aquí, que era un buen club para mí y hablamos siempre. Me desea siempre mucha suerte, está siempre atento a los partidos y no cambió nada de Genesio para Ancelotti.

Con Davide Ancelotti tengo una buena relación, hablamos muchas veces también y habló conmigo sobre que podía venir aquí, que era un buen club para mí y hablamos siempre. Me desea siempre mucha suerte, está siempre atento a los partidos

Coincidió con otros sevillistas

En sus últimas semanas en Lille antes de partir cedido al Sevilla FC, Félix Correia coincidió con Tanguy Nianzou, que pese a haber abandonado Nervión después de cuatro temporadas infructuosas, habló maravillas al luso. Otros como Franco Vázquez o Enzo Maresca también se han cruzado en la carrera deportiva del lisboeta.

- Por cierto, ¿habló del Sevilla con Nianzou?

- Poco, habló conmigo poco, pero habló muy bien. Siempre me habló y cuando llegué también me mandó un mensaje, que, si necesito algo de Sevilla, que le puedo mandar un mensaje, que me ayudará siempre.

- También coincidió con Maresca en el Parma, un ídolo del Sevilla en su día.

-Sí, es un buen entrenador. Estábamos juntos en Parma y era un buen entrenador ahí. Teníamos una, no digo buena relación, pero hablábamos siempre, y cuando estaba en la Juve, él me llamó y me trajo a Parma. Es buena gente.

-Ha pasado por Italia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Portugal… ¿Qué tiene LALIGA española?

- El fútbol español tiene más calidad. Hay muchos jugadores muy buenos, tienen mucha calidad, tienen físico también, hay unos equipas que son muy físicos. Pero sí, la calidad de los equipos y de los jugadores me sorprendió un poco.