Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 13:55h.

La Federación de Peñas se mueve para incluir un nuevo punto en la Junta de Accionistas

La Federación de Peñas Sevillistas denuncia un "sistemático atropello arbitral" al Sevilla FC

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Carlos Jiménez no cambia su postura. El presidente de la Federación de Peñas Sevillistas atendió a los medios de comunicación este sábado tras una interesante charla de Ivan Rakitic y, tras aventurar una Junta "mucho más tranquila" que las últimas, atizó el trabajo de la directiva y aseguró que es "lamentable" la situación que se vive entre el club y las peñas actualmente.

Tras avanzar que espera una Junta "más tranquila" que en los últimos años, Carlos Jiménez arrancó su conversación anunciando que "entre los pequeños accionistas o los grupos de pequeños accionistas nos estamos moviendo para meter un complemento a la Junta de Accionistas y bueno, se sabrá en los próximos días".

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Dicha tranquilidad, eso sí, no restaba la crítica y es que "unos ejecutivos que cobran lo que cobran, no se pueden permitir el lujo de perder esas cantidades tan grandísimas de dinero y bueno, tendrán que dar cuenta que para eso se hace la Junta.

"Con ellos la relación está rota. El presidente a través de nuestro interlocutor se encargó de transmitirnoslo y la relación es inexistente", comentaba al ser cuestionado por su momento actual con la entidad antes de indicar que "nosotros hemos invitado institucionalmente y el Sevilla viene en el acto de los escudos de oro de esta tarde noche, pero con condiciones. La verdad es que es lastimoso, es penoso, puesto que va a venir Pablo Blanco como embajador del club, que es el que acude últimamente a los actos públicos del club, pero no lo dejan ni hablar con vosotros, ni hacer actos públicos, ni entregar escudos, ni dirigirse a los peñistas públicamente".

En este sentido, Jiménez insistía en que "es un poco lastimoso como te he dicho, pero bueno, es lo que tenemos y nosotros, gracias a Dios, creo que estamos en nuestro sitio institucionalmente y bueno, ahí está, ahí está la relación que por su parte unilateralmente la tienen rota y a ver lo que depara el futuro".

"En la vida todo tiene solución, menos la muerte, pero hay que creer, tiene que haber intenciones por las dos partes. Pues las nuestras están y evidentemente desde nuestra idiosincrasia y nuestra independencia. España es un país democrático y la libertad de expresión es una de las máximas, ¿no? Lo dice la Constitución", insistía antes de cerrar su comparecencia recordando que "nadie puede enfadarse porque tú le digas qué hacen las cosas mal o te parece que hacen las cosas mal. Evidentemente, como te he dicho antes, todo tiene arreglo, pero bueno, hay que creer por las dos partes y hay una de las partes que no quiere".