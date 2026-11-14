Basilio García Sevilla, 14 NOV 2026 - 07:59h.

"La banda izquierda no es mía, pero sí, en este momento estoy jugando, claro, y tengo que disfrutar"

El último rescoldo de lo del Bernabéu: Apelación hace caso omiso y mantiene la amarilla a Félix

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Félix Correia es uno de los fichajes que llegó de puntillas este verano a la capital hispalense. En plena revolución de José Ignacio Navarro para el Sevilla FC de la 2026/27, el extremo arribó en los últimos compases del mercado junto a Lucas Stassin. Cedido desde el Lille, tenía mucho que decir en su primera experiencia en España tras haber pasado por Inglaterra, Italia, Países Bajos o Portugal.

El lisboeta se ha hecho con el puesto de titular indiscutible y es el único extremo fijo desde que se lesionara Miguel Sierra. Eso sí, no es un jugador que responda a ningún patrón, al sevillismo aún le cuesta descifrar ante qué tipo de futbolista se encuentra. En la entrevista en exclusiva que ha concedido a ElDesmarque, Félix Correia intenta ayudar a estos hinchas que todavía no han sido capaces de definirle.

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- ¿Cómo está en Sevilla, Félix?

- Muy bien, la gente es muy buena, el club muy bueno, la ciudad, toda la gente… Me siento bien.

- Viene del Lille de jugar mucho, y en Sevilla está jugando mucho. El físico es uno de sus puntos fuertes.

- Sí, sí, sí, es un punto fuerte de mi carrera también. Me gusta jugar siempre, me siento bien jugando siempre también. Y espero continuar jugando también.

- Muchos sevillistas todavía no saben cómo definirle como jugador. ¿Cómo se define a sí mismo Félix Correia?

- Como extremo, soy muy bueno tácticamente, que para mí es muy importante. Con mucha intensidad también. Y soy objetivo, miro siempre hacer las cosas bien, miro siempre las mejores opciones. Tengo que mejorar, claro, pero pienso que el punto más fuerte para mí es que soy muy bueno tácticamente.

- Está siendo muy alabado por su actitud defensiva.

- Sí, Suazo, mi capitán, tiene una intensidad, es muy inteligente también, me gusta mucho jugar con él. Hablamos mucho, tenemos una buena dupla para arriba y para abajo, defensivamente también. Me siento bien, me siento confiado, pienso que puedo meter más goles también. Tengo que mejorar en ese aspecto, pero sí, estoy contento. Sigo más confiado y tengo solo que mirar adelante.

- ¿Aún está alucinando con la tarjeta que vio en el Santiago Bernabéu y que ningún comité le ha retirado?

- Sí, fue un momento un poco extraño para mí, porque no hice nada. No he hablado con nadie, solo un poco con Jude -Bellingham-. Después me sacó amarilla y le pregunté, hablé con el árbitro y le dije que no estaba ahí en el medio. Pero es fútbol, es así y debo seguir.

- Tiene claro entonces que le confundió con Agoumé.

- Para mí sí, pienso que sí. Pero Agoumé tampoco estaba ahí en una polémica con unas palabras... No, estaba ahí a defender a Peque, pero no es una amarilla. Sí, me confundió.

- La banda izquierda es suya y se la ha tapado a jugadores que ya estaban como Rubén Vargas o Ejuke. ¿Cómo se siente en el otro costado?

- No, la banda no es mía, pero sí, en este momento estoy jugando, claro, y tengo que disfrutar. Sí, puedo jugar a la derecha, me gusta jugar en la posición de 10 también, atrás de la punta. Pero sí, ahora estoy jugando, pero la banda no es mía, tenemos a Ejuke, tenemos a Rubén, tenemos jugadores con calidad y tengo que seguir trabajando, seguir siempre así. Me gusta siempre jugar, claro, pero la banda no es mía.

- Pero desde que se lesionó Miguel Sierra nadie ha llenado su vacío.

- Sí, Miguel es muy bueno, es muy bueno, tiene una izquierda increíble, es un buen jugador. Le necesitamos a él pronto, pero tenemos jugadores con calidad, tenemos a Rubén, tenemos a Ejuke también, que es muy bueno. Tenemos que tener una confianza en nosotros, tenemos confianza en el equipo y tenemos confianza en Ejuke y en Vargas también. No cambia nada. Para mí, sí, Miguel era muy importante, pero seguimos siempre con la misma intensidad, con el mismo objetivo.

- Luis García Plaza le ha defendido desde tu llegada todos los días. No le pudo poner el primer día ante el Espanyol, pero desde entonces es titular indiscutible. ¿Qué tal con él? ¿Qué le pide especialmente?

- El míster no habla mucho conmigo porque sabe que tácticamente soy muy bueno, pero sí habla conmigo en lo que necesito mejorar en la última parte del campo. Tengo que meter más goles, tengo que decidir mejor y tengo que sacar las cosas mejor. Claro que yo también trabajo todos los días para eso y sí, tengo una buena relación con él, hablo mucho con él y estoy muy feliz de trabajar con él.

- ¿Fue penalti el del día del Alavés?

- Para mí fue penalti, claro, los jugadores del Alavés hablaron conmigo y me dijeron que no, pero para mí fue penalti.

Lo que ha encontrado Félix Correia en el Sevilla

Si algo tiene Félix Correia a sus 25 años es experiencia en muchos lugares. El futbolista luso ha pasado por algunas de las canteras más importantes de Europa, pero nunca había jugado en el primer equipo de un club con tanta historia como el Sevilla FC.

- Ha pasado por grandes estructuras como el Sporting de Portugal, el Manchester City o la Juventus. ¿Qué le ha llamado la atención del Sevilla?

-La estructura, los centros, la ciudad deportiva también es muy buena, tenemos las mejores condiciones también, Me sorprendió mucho, no lo sabía. Y la gente también, la gente es muy buena, la ciudad es muy bella también, el tiempo está siempre con un poco de calor, está siempre bien, se come bien también. Sí, me sorprendió.

- ¿Quién le ha sorprendido de este Sevilla?

- Me sorprendió Kike, que es un central de nivel europeo. Suazo también, que es muy intenso y muy inteligente también. Agoumé también, al que conocí en la cantera del Inter, pero nunca jugué con él, pero es muy bueno tácticamente también y entiende el juego como pocos. ¿Qué más? Me gusta mucho Miguel también. Miguel Sierra es muy bueno, me sorprendió también bastante y es muy fuerte.

- Ahora llega el derbi, ¿qué le han contado y qué espera?

- Toda la gente habla mucho del derbi. El derbi es el derbi, tenemos un derbi, es muy caliente, toda la gente piensa en el derbi, nosotros también tenemos que pensar en el derbi. Tenemos una semana para trabajar y demostrar en nuestro estadio, pero vamos a ver.