Basilio García Sevilla, 27 OCT 2026 - 10:28h.

El club felicitó a Luis de la Fuente por su nombramiento como mejor entrenador

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Mientras todos los focos mediáticos de la industria futbolera estaban este lunes mirando a Londres para la gala del Balón de Oro, los hinchas sevillistas tenían su mirada puesta en lo que acontecía en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Mientras iban cayendo nombres, el Sevilla FC acosaba cada vez más la portería del CA Osasuna hasta llevarse una magnífica victoria.

Después de años de zozobra, ahora hay felicidad por Nervión. Las sensaciones que desprende el equipo son buenas, la puntuación mejor y, como es habitual por estas lides, no se pierde demasiado tiempo mirando como el star system mundial se disputa un premio individual en un deporte colectivo.

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Mientras tanto, el Sevilla sí que vivió este lunes su particular ‘gala’ del Balón de Oro. Por un lado, uno de los goleadores, Félix Correia, salió a la zona mixta del Sánchez-Pizjuán con unos pendientes con balones de oro, en un guiño quizás involuntario al momento que estaba viviendo el fútbol mundial.

Por otra parte, uno de los jugadores más destacados del partido fue Kike Salas, que está firmando una temporada excepcional y ante Osasuna brilló en numerosos aspectos. Solo le faltó el gol. Tanto es así, que recibió el reconocimiento de sus compañeros en las redes sociales, como por ejemplo el de Lucien Agoumé. Mientras su compatriota Kylian Mbappé acabó siendo el segundo en la elección de France Football, el galo lo tiene claro. “Mi Balón de Oro”, publicó el centrocampista en Instagram.

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La enhorabuena a Luis de la Fuente

Por otro lado, el Sevilla sigue haciendo ‘suyos’ los grandes éxitos de Luis de la Fuente. El entrenador riojano fue futbolista nervionense y en sus primeros pasos como entrenador trabajó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Este lunes, fue reconocido como el mejor entrenador del mundo en la temporada 2025/26. Obvio por otra parte.

“¡Una noche de grandes noticias! Enhorabuena a Luis de la Fuente por conseguir el Balón de Oro a mejor entrenador del mundo por sus éxitos con la selección. ¡Estamos muy orgullosos de ti, míster!”, publicaba el club.

Por otro lado, también fue reconocida en Londres la portera Cata Coll, elegida como la mejor del mundo en su puesto. La guardameta del FC Barcelona jugó como cedida en el Sevilla Femenino en la temporada 2019/20.

Sin embargo, en esta ocasión el Sevilla no le felicitó públicamente a través de las redes sociales, algo que sí hizo con Alexia Putellas al conseguir su tercer Balón de Oro consecutivo.